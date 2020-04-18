20:53
USD 80.35
EUR 87.03
RUB 1.09
Общество

Пасхальное богослужение будет транслироваться и на канале «Пирамида»

Пасхальное богослужение будет транслироваться и на канале «Пирамида». Об этом сообщает информационный отдел Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

Читайте по теме
Пасха-2020. Праздник в условиях карантина

По его данным, в самом богослужении примут участие пять человек — три священнослужителя и двое певчих церковного хора.

«На официальной Instagram-странице Бишкекской и Кыргызстанской епархии https://www.instagram.com/pravoslaviekg/, а также на телеканале «Пирамида» 18 апреля в 23.30 начнется прямая трансляция Пасхального богослужения из Свято-Воскресенского кафедрального собора Бишкека», — сообщили в епархии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150517/
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
Пасха-2020. Праздник в условиях карантина
Религия и коронавирус. Как верующие будут праздновать Пасху
Президент Кыргызстана поздравил православных со Светлой Пасхой
Христос Воскресе! Как православные кыргызстанцы встречали Пасху
Десять вопросов о Пасхе. Тест
Президент поздравил кыргызстанцев с Пасхой
Христос Воскресе! Как православные встречали главный праздник
В воскресенье увеличат количество автобусов до Юго-Западного кладбища
В Бишкеке на Пасху увеличат количество автобусов
Президент Алмазбек Атамбаев поздравляет кыргызстанцев с Пасхой
Популярные новости
Оскорбление патруля в&nbsp;Бишкеке: девушка водворена в&nbsp;СИЗО-1&nbsp;на 15&nbsp;суток Оскорбление патруля в Бишкеке: девушка водворена в СИЗО-1 на 15 суток
Омбудсмен прокомментировал скандальное видео, где девушка ругается с&nbsp;патрульными Омбудсмен прокомментировал скандальное видео, где девушка ругается с патрульными
В&nbsp;Кыргызстане коронавирусом заразились еще 12&nbsp;медиков. Их&nbsp;число достигло 116 В Кыргызстане коронавирусом заразились еще 12 медиков. Их число достигло 116
В&nbsp;Кыргызстане назвали, когда ожидают пика заболеваемости коронавирусом В Кыргызстане назвали, когда ожидают пика заболеваемости коронавирусом
Бизнес
Ипотека от&nbsp;6&nbsp;процентов на&nbsp;собственность &laquo;Бакай Банка&raquo; Ипотека от 6 процентов на собственность «Бакай Банка»
Как банки адаптируются к&nbsp;карантину и&nbsp;помогают людям Как банки адаптируются к карантину и помогают людям
MegaCom раздает до&nbsp;10&nbsp;ГБ интернета всем, кто сидит дома MegaCom раздает до 10 ГБ интернета всем, кто сидит дома
В&nbsp;Джалал-Абадской и&nbsp;Чуйской областях работают выездные кассы &laquo;Керемет Банка&raquo; В Джалал-Абадской и Чуйской областях работают выездные кассы «Керемет Банка»
18 апреля, суббота
20:39
Пасхальное богослужение будет транслироваться и на канале «Пирамида» Пасхальное богослужение будет транслироваться и на кана...
20:19
Кубатбек Боронов: Жалобы медиков говорят о недостатках работы госорганов
19:27
Лишение СМИ аккредитации во время ЧП — неоправданное ограничение
19:02
Две бригады врачей-добровольцев выехали в Нарынскую область
18:39
Еще два медика из ЦСМ № 17 заразились коронавирусом