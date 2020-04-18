Пасхальное богослужение будет транслироваться и на канале «Пирамида». Об этом сообщает информационный отдел Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

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По его данным, в самом богослужении примут участие пять человек — три священнослужителя и двое певчих церковного хора.

«На официальной Instagram-странице Бишкекской и Кыргызстанской епархии https://www.instagram.com/pravoslaviekg/, а также на телеканале «Пирамида» 18 апреля в 23.30 начнется прямая трансляция Пасхального богослужения из Свято-Воскресенского кафедрального собора Бишкека», — сообщили в епархии.