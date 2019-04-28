06:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Христос Воскресе! Как православные кыргызстанцы встречали Пасху

В храме села Сосновки Чуйской области прошла праздничная пасхальная служба. Это первая службав церкви после ее перестройки.

Обновленный храм открыли всего несколько месяцев назад. Но саму церковь уже давно знают за пределами Сосновки. С каждым годом прихожан здесь становится все больше и больше. В этом году на праздничную службу приехали сотни верующих.

Уже на подъезде становится понятно, что людей будет много. В самом храме тоже многолюдно. Но свободные места еще есть. Начинается пасхальная служба в церкви в субботу незадолго до полуночи. Ее первая часть называется Полунощница. Это еще не радостная служба: народ скорбит о смерти Спасителя.

Ближе к полуночи служба в церкви прекращается. Освещение в храме гаснет, мерцают только свечи. Прихожане и служители церкви начинают выстраиваться для крестного хода вокруг храма.

О том, что наступила Пасха, возвещает звон колоколов — благовест. Вместе с ним настоятель храма отец Александр начинает праздничную службу. Традицинно прихожане сначала совершают крестный ход вокруг храма. При этом обходят церковь они против часовой стрелки, тем самым символизируя путь Спасителя.

Крестный ход останавливается у самого входа в храм. Отец Александр читает молитву. И именно в этот момент впервые раздается традиционное для Пасхи поздравление от священника «Христос Воскресе!», в ответ слышится от верующих — «Воистину воскресе!».

Дальше служба продолжается уже в храме. После полуночи  число прихожан увеличивается практически каждую минуту. Часть прихожан остается ждать окончания службы на улице.

Праздничная литургия завершается в три часа ночи. Отец Александр читает поздравление с Пасхой от Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила. А позже приглашает всех желающих прихожан прийти в храм в понедельник к вечеру. К этому времени сюда доставят Благодатный огонь из Иерусалима.

После литургии отец Александр освящает куличи, яйца и сдобу. Для этого верующие выстраиваются в очередь во дворе храма. Желающих так много, что вереница из людей тянется далеко за ворота церкви. Отец Александр не только освещает куличи и сдобу, но и успевает побеседовать с прихожанами.

К половине четвертого утра церковь потихоньку пустеет. Вереница автомобилей плавно потянулась от Сосновки в сторону Кара-Балты и близлежащих сел. Празднование Пасхи продолжится уже дома.
Ссылка:
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
Десять вопросов о Пасхе. Тест
Президент поздравил кыргызстанцев с Пасхой
Христос Воскресе! Как православные встречали главный праздник
В воскресенье увеличат количество автобусов до Юго-Западного кладбища
В Бишкеке на Пасху увеличат количество автобусов
Президент Алмазбек Атамбаев поздравляет кыргызстанцев с Пасхой
В Бишкеке праздничное Пасхальное богослужение пройдет в Алексеевском приделе Свято-Воскресенского кафедрального собора
Популярные новости
Лжелекарь Хашим Зайналиев покинул Кыргызстан Лжелекарь Хашим Зайналиев покинул Кыргызстан
Драка с&nbsp;участием сотрудников ГКНБ. Охранник написал встречное заявление Драка с участием сотрудников ГКНБ. Охранник написал встречное заявление
Бывший депутат от&nbsp;СДПК о&nbsp;том, почему место Алмазбека Атамбаева в&nbsp;тюрьме Бывший депутат от СДПК о том, почему место Алмазбека Атамбаева в тюрьме
В&nbsp;Кыргызстане определена дата начала священного месяца Рамазана В Кыргызстане определена дата начала священного месяца Рамазана
Бизнес
АВТОкредиты от&nbsp;&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; и&nbsp;Asia Motors: ставки снижены! АВТОкредиты от «Халык Банк Кыргызстан» и Asia Motors: ставки снижены!
В&nbsp;свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам В свой день рождения компания MegaCom дарит приятные бонусы абонентам
Смарт-часы или колонка в&nbsp;подарок при покупке Huawei P30 или P30 lite в&nbsp;O!Store Смарт-часы или колонка в подарок при покупке Huawei P30 или P30 lite в O!Store
Новые автобусы на&nbsp;природном газе выйдут на&nbsp;маршруты к&nbsp;Дню города Новые автобусы на природном газе выйдут на маршруты к Дню города