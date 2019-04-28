Христос Воскресе! Как православные кыргызстанцы встречали Пасху

В храме села Сосновки Чуйской области прошла праздничная пасхальная служба. Это первая службав церкви после ее перестройки.

Обновленный храм открыли всего несколько месяцев назад. Но саму церковь уже давно знают за пределами Сосновки. С каждым годом прихожан здесь становится все больше и больше. В этом году на праздничную службу приехали сотни верующих.

Уже на подъезде становится понятно, что людей будет много. В самом храме тоже многолюдно. Но свободные места еще есть. Начинается пасхальная служба в церкви в субботу незадолго до полуночи. Ее первая часть называется Полунощница. Это еще не радостная служба: народ скорбит о смерти Спасителя.

Ближе к полуночи служба в церкви прекращается. Освещение в храме гаснет, мерцают только свечи. Прихожане и служители церкви начинают выстраиваться для крестного хода вокруг храма.

О том, что наступила Пасха, возвещает звон колоколов — благовест. Вместе с ним настоятель храма отец Александр начинает праздничную службу. Традицинно прихожане сначала совершают крестный ход вокруг храма. При этом обходят церковь они против часовой стрелки, тем самым символизируя путь Спасителя.

Крестный ход останавливается у самого входа в храм. Отец Александр читает молитву. И именно в этот момент впервые раздается традиционное для Пасхи поздравление от священника «Христос Воскресе!», в ответ слышится от верующих — «Воистину воскресе!».

Дальше служба продолжается уже в храме. После полуночи число прихожан увеличивается практически каждую минуту. Часть прихожан остается ждать окончания службы на улице.

Праздничная литургия завершается в три часа ночи. Отец Александр читает поздравление с Пасхой от Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила. А позже приглашает всех желающих прихожан прийти в храм в понедельник к вечеру. К этому времени сюда доставят Благодатный огонь из Иерусалима.

После литургии отец Александр освящает куличи, яйца и сдобу. Для этого верующие выстраиваются в очередь во дворе храма. Желающих так много, что вереница из людей тянется далеко за ворота церкви. Отец Александр не только освещает куличи и сдобу, но и успевает побеседовать с прихожанами.



















К половине четвертого утра церковь потихоньку пустеет. Вереница автомобилей плавно потянулась от Сосновки в сторону Кара-Балты и близлежащих сел. Празднование Пасхи продолжится уже дома.