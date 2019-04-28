Президент Кыргызстана поздравил православных со Светлой Пасхой

Президент Кыргызстана поздравил всех православных страны с Пасхой.

«Как и во всем мире православные Кыргызстана сегодня отмечают Пасху — день воскресения Иисуса Христа. Самый светлый и главный праздник христианской церкви. Пасха символизирует радость жизни и обновления, Воплощает в себе идеи высокого гуманизма и духовности. Укрепляет веру людей в добро и справедливость. Отрадно, что народ Кыргызстана ежегодно вместе отмечает Нооруз, Орозо Айт, Курман Айт, Рождество и Пасху. Эти праздники олицетворяют собой мир, единство и межконфессиональное согласие в нашем обществе. Сердечно поздравляю всех православных Кыргызстана с праздником. Желаю крепкого здоровья, благополучия и счастья. Пусть этот весенний праздник войдет в ваши дома с миром, благоденствием и добром, согреет ваши сердца радостью и теплотой общения с родными и близкими», — говорится в поздравлении главы государства.