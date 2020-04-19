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Власть

Сооронбай Жээнбеков поздравил православных кыргызстанцев с​ праздником Пасхи

Сооронбай Жээнбеков поздравил православных кыргызстанцев с​ праздником Пасхи. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

«Этот день наполняет наши сердца надеждой, радостью и​ верой в​ лучшее будущее», — отмечено в поздравлении.

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«На​ нашей земле этот праздник издревле служит межконфессиональному диалогу, толерантности и​ единению народа, укрепляя в​ людях терпение, стремление быть милосердными, помогать тем, кто нуждается в​ заботе и​ утешении», — сказал президент.​

«Мы​ будем бережно хранить и​ развивать гармоничное сотрудничество всех конфессий, культурное многообразие общества​ — главное богатство нашей страны», — отметил Сооронбай Жээнбеков.​

Он пожелал всем здоровья, успехов и​ благополучия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150485/
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