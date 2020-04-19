Сооронбай Жээнбеков поздравил православных кыргызстанцев с праздником Пасхи. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.
«Этот день наполняет наши сердца надеждой, радостью и верой в лучшее будущее», — отмечено в поздравлении.
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«На нашей земле этот праздник издревле служит межконфессиональному диалогу, толерантности и единению народа, укрепляя в людях терпение, стремление быть милосердными, помогать тем, кто нуждается в заботе и утешении», — сказал президент.
«Мы будем бережно хранить и развивать гармоничное сотрудничество всех конфессий, культурное многообразие общества — главное богатство нашей страны», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
Он пожелал всем здоровья, успехов и благополучия.