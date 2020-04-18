Религия и коронавирус. Как верующие будут праздновать Пасху

19 апреля православные всего мира отметят один из самых главных праздников — Пасху. Правда, в этом году праздник разительно отличается от предыдущих. Нельзя поехать в гости к родственникам и пойти на службу в церковь.

Нарушить тысячелетние традиции

Пасхой завершается Великий Пост, который длится 48 дней. Праздник символизирует воскресение Иисуса Христа. Он погиб, чтобы спасти человечество от бед. Тысячелетиями пасхальную ночь верующие массово собирались на богослужения.

В этом году все будет по-другому. Свою лепту внес коронавирус.

Одна из важных для православных христиан пасхальных церемоний является схождение Благодатного огня. Считается, что в тот год, когда этого не случится, наступит конец света. По традиции церемония проходит в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме при огромном скоплении людей. В последние годы там собирались десятки тысяч верующих. Огонь сразу после службы увозили специальными авиарейсами в разные страны мира.

«Сейчас ворота храма Гроба Господня наглухо закрыты. На богослужение туда мы пробираемся через разные потайные калитки» — рассказал «Би-Би-Сси» диакон иерусалимского храма Александр Занемонец.

Храм для прихожан закрыли в конце марта по требованию властей Израиля. Но иереи и дьяконы проводят службы в узком кругу, транслируя некоторые из них в интернете.

На церемонии схождения Благодатного огня в этом году будет не более 20 человек.

На ней будут присутствовать ключарь и работники храма, несколько православных священников, иерархи Армянской и коптских церквей, съемочная группа, которая будет транслировать церемонию схождения огня для телезрителей по всему миру.

Чтобы безопасно передать лампады с огнем в другие страны, МИД Израиля предложил специальную схему. После службы священник вынесет лампаду с огнем на площадь перед храмом, где его будут ждать представители нескольких посольств. Именно они доставят лампады с огнем в аэропорт «Бен-Гурион». Там будут ждать самолеты. Их экипажи останутся на борту, чтобы не попасть под обязательный двухнедельный карантин. На борт лампады поднимут представители посольств, и самолеты улетят.

Службы онлайн

Русская православная церковь рекомендовала гражданам на Пасху молиться дома. Более того, верующим рекомендовали воздержаться от посещения храмов в Страстную неделю, в день празднования Пасхи и в течение всего пасхального периода (40 дней, включая день Светлого Воскресения и праздник Вознесения Господня).

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать самоизоляцию ради сохранения жизни и здоровья ближних.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к верующим, в котором, говоря о предписаниях самоизоляции в условиях пандемии COVID-19, призвал паству использовать это время для молитвы и понести «временные лишения ради сохранения жизни и здоровья ближних». Более того, он призвал не слушать священников, которые выступают против карантинных мер.

Чтобы избежать массового скопления людей, многие христианские храмы по всему миру закрыли. Но это не значит, что верующих лишили возможности посетить службу. Сделать это можно виртуально.

Верующие могут смотреть праздничную литургию по онлайн-трансляции.

Ее покажут на православном телеканале «Спас». В 23.30 по московскому времени там начнется прямая трансляция с сурдопереводом праздничного Пасхального богослужения из кафедрального соборного Храма Христа Спасителя.

Как освятить куличи

Во время пасхального богослужения совершается обряд освящения куличей и иной праздничной еды. И если службу можно посмотреть онлайн, то как быть с этим? При Русской православной церкви создали специальную рабочую группу по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Именно она дает рекомендации по подобным вопросам.

В РПЦ отметили, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил освящение куличей в домашних условиях.

Верующие могут совершить благословение куличей, пасхи, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно следующим образом:

— перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в»;

— затем окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».