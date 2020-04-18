Пасха-2020. Праздник в условиях карантина

Коронавирус внес коррективы во все сферы жизни кыргызстанцев. Коснулся он и религии. Сбор верующих на массовые молитвы запрещен. Как же отмечать главный православный праздник Пасху, 24.kg рассказали в Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

Пасха будет

Пасху никто не отменяет. Это большой праздник, который верующим невозможно пропустить. Даже многие люди, которые в церковь не ходят, все равно красят яйца и пекут куличи. Запретить это никто не может.

Праздновать Пасху верующие будут, вопрос — на каких условиях.

Никто не запрещает православным собраться дома за праздничной трапезой. Но это не значит, что надо ходить по гостям или устраивать пикники. Стоит придерживаться рекомендаций властей и соблюдать режим самоизоляции.

«Мы сейчас исходим из того, что каждый должен думать не только о себе, но и о ближнем. Духовенство Кыргызстана придерживается мнения, что сейчас важнее гражданская ответственность. Надо думать в первую очередь о том, как не допустить роста числа заразившихся коронавирусом», — отметил помощник секретаря епархии по вопросам с общественностью, протоиерей Алексей Сыромятников.

Службы за закрытыми дверями

От похода в храм на Пасху придется отказаться. На сегодня все храмы Бишкекской и Кыргызстанской епархии отменили службы с участием прихожан. Это сделали после рекомендации правительства не допускать массового скопления людей.

«Есть разрешение правительства на проведение праздничных богослужений. Но служба пройдет за закрытыми дверями, в храме будут не более пяти человек — три священнослужителя в алтаре и двое певчих на клиросе», — отметил Алексей Сыромятников.

Будет организована прямая трансляция богослужения. Подобный опыт у епархии есть. В четвертое воскресенье Великого поста проводилась служба, которую транслировали в социальных сетях. На Пасху это повторят.

Литургия в Свято-Воскресенском кафедральном соборе города Бишкека начнется примерно в 23.30 на странице Епархии в Instagram.

Кроме того, настоятели храмов по всей стране также организуют для своих прихожан трансляции праздничных богослужений. Чтобы узнать о них, надо обратиться к самому батюшке.

Исповедь и причащение

Те, кто держит Великий пост, перед Пасхой обычно исповедуются, а во время праздничного богослужения причащаются. В этом году от этого также придется отказаться.

«Не будет нарушения, если человек не исповедуется и не причастится, а затем встретит светлый праздник Пасхи. Наоборот, это будет небольшой духовный подвиг», — подчеркнул иерей Алексей Сыромятников.

В епархии призывают верующих немного подождать. Когда закончится карантин, службы возобновят. Тогда можно будет совершить все необходимые процедуры.

Неосвященные куличи

Опровергли в епархии и мнение о том, что нельзя есть неосвященные куличи и другую выпечку. На самом деле не окроплять их святой водой не считается грехом.

«Странно вообще слышать утверждения, что есть неосвященные куличи грех. Получается, не держать пост, праздновать во время него все мирские праздники — не грех, а вот куличи почему-то есть нельзя. Это неверное утверждение», — отметили в епархии.

Благодатный огонь будет

В канун Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит Благодатный огонь. Доставят его в Кыргызстан или нет, в Епархии пока точно сказать не могут. Израиль также живет в режиме карантина.

«Благодатный огонь все равно будет в храмах. Даже если его не доставят в Кыргызстан. Есть люди, которые сохранили этот священный огонь с прошлого года в лампадках. Его и будем раздавать верующим», — отметил Алексей Сыромятников.

Однако надеяться на то, что это случится скоро, тоже не стоит. И раздачу благодатного огня, и Радоницу (день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших) организуют только после снятия карантина.

Нужно соблюдать карантин

«Бишкекская и Кыргызстанская епархия обращает внимание на необходимость соблюдения карантина. Мы не поддерживаем тех, кто называет неверующими людей, остающихся в режиме самоизоляции и не посещающих в это время храмы. Неверно так говорить. Мы все должны думать о том, что можем стать источником заражения для других. Кому от этого легче будет?» — отметил протоиерей Алексей Сыромятников.

Священнослужитель призвал прихожан набраться терпения, следовать рекомендациям властей и дождаться стабилизации ситуации. А помолиться можно и дома.