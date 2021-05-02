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Власть

Мирного неба пожелал кыргызстанцам Садыр Жапаров и поздравил с Пасхой

Президент Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам по случаю Пасхи — Светлого Христова Воскресения. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата главы государства.

«Дорогие православные кыргызстанцы! Весь православный мир отмечает этот праздник как день Воскресения Иисуса Христа, потому что смысл христианства заключается в смерти и воскресении Христа, в его искупительной жертве за грехи человечества и его любви к людям. Светлая Пасха — это символ возрождения, справедливости и продолжения жизни, несущий с собой обновление и надежды», — говорится в обращении президента.

Пасха в этом году символично совпадает со священным мусульманским месяцем Рамазан. Поэтому хочу отметить, что православие мирно сосуществует наряду с исламом и остальными конфессиями в стране и вносит свой вклад в развитие независимого Кыргызстана.

Садыр Жапаров

«Глубоко уверен, что конфессиональное многообразие сохранится в нашем обществе и идея единства и любви ко всем окружающим будет дальше продвигаться. Хочу в этот день искренне пожелать всем кыргызстанцам мирного неба. Пусть господь Всевышний в этот светлый день дарует в каждый дом достаток, счастье, благополучие и согласие!» — заключил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192589/
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