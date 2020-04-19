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Общество
Сюжет: Полезные советы

За что могут уволить в режиме ЧП и положена ли за это компенсация

В Кыргызстане в трех областях и Бишкеке введен режим чрезвычайного положения. Многих сотрудников частных и государственных организаций отправили в вынужденный отпуск или на дистанционную работу.

24.kg решило выяснить у адвокатов Елены Гавриловой и Гуляны Убалиевой, могут ли людей увольнять в такое время и если да, то за что.

1

Могут ли меня уволить в режиме чрезвычайного положения по статье?

Могут, поскольку работа в режиме ЧП не освобождает от соблюдения соответствующей трудовой дисциплины. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей произошло по независящим от вас обстоятельствам, вы вправе обжаловать приказ об увольнении. Однако сразу вас уволить не могут. Вас должны уведомить об этом за месяц. Трудовой договор могут расторгнуть и раньше с письменного согласия сотрудника.

2

Меня вынудили уйти в отпуск, поскольку я нахожусь в группе риска. Положена ли мне компенсация?

Если отпуск с сохранением заработной платы, то, соответственно, вам начислят отпускные. Отпуск без содержания — это вид отпуска, при котором за работником сохраняется рабочее место и гарантии, данные трудовым законодательством, но при этом он не осуществляет трудовую деятельность и не получает зарплату. Нужно понимать, что во время действия режима ЧП для работодателя отправление своих работников в отпуск без содержания — вынужденная мера. Выход в отпуск без содержания является инициативой сотрудника, поэтому подписанное работником заявление является доказательством его желания.

3

Я работаю в хозрасчетной организации. Половину коллектива вынудили уйти в отпуск без содержания. Можем ли мы подать в суд на руководство?

Отказ от подачи такого заявления при отсутствии экономической возможности работодателя начислять вам зарплату может явиться основанием для сокращения штата или оформления простоя.

4

Я работаю в частной организации. Все требования Трудового кодекса на меня распространяются?

Требования Трудового кодекса обязательны для организаций различной формы собственности. Частные организации, согласно законодательству, во время чрезвычайного положения не имеют права увольнять своих сотрудников.

5

Меня заставили написать заявление на отпуск без содержания с последующим увольнением, чтобы не нарушать закон во время ЧП. Могу ли я доказать, что работодатель не прав?

Можете, для этого необходимо обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд. Трудовой кодекс указывает на возможность отмены приказа об увольнении в случае, если отсутствовала воля или желание работника.

6

Может ли работодатель уменьшить мою зарплату на время ЧП и должен ли он после возместить разницу?

Работодатель вправе изменить график рабочего времени, в том числе и в сторону сокращения продолжительности рабочего дня. Это естественно повлияет на размер заработной платы. Разница в зарплате на полный и сокращенный рабочие дни не возмещается. Коронавирус является одним из непредвиденных обстоятельств, при наступлении которых работодатель может в одностороннем порядке уменьшить рабочую нагрузку работника и зарплату на три месяца. Зарплату можно уменьшить до минимальной ставки зарплаты, установленной правительством.

7

Я заразился коронавирусом на работе, положена ли мне компенсация?

Только в случае, если вы по роду своей трудовой или профессиональной деятельности находились в зоне эпидемиологического риска, где выполняли возложенные на вас профессиональные обязанности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150497/
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