В Джалал-Абаде два дня не проверяли анализы. Число зараженных может измениться

В Джалал-Абадской области два дня не проверяли полученные анализы на коронавирус. Об этом в прямом эфире сообщил заместитель главы областного медицинского штаба Урматбек Буржуев.

По его словам, в лаборатории региона поступили новые тесты из Турции и Китая.

«Мы раньше работали с российскими тест-системами. Сейчас получили турецкие и китайские. Новые тесты должны пару дней пройти апробацию. Поэтому некоторые не могут получить результаты анализов. Сегодня-завтра число зараженных в нашем регионе может измениться», — заявил он.

По его данным, в регионе 4 тысячи 800 человек находятся на домашнем карантине, 150 в обсервации, из них 131 — медики.

В Кыргызстане 506 зараженных коронавирусом, из них в Джалал-Абадской области — 93.