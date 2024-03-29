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Общество

Джалал-Абадское предприятие электрических сетей построит три подстанции

Филиал ОАО «НЭС Кыргызстана» Джалал-Абадское предприятие электрических сетей построит три подстанции согласно плану работ по капитальному строительству на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

По информации ведомства, это:

  • 35 и 10 киловатт в селе Дейрес;
  • 110, 35, 10 киловатт в селе Жерге-Тал Аксыйского района;
  • 35, 10 киловатт в селе Жаны-Дыйкан Сузакского района.

Кроме того, на подстанции 220/110/10 киловатт Торобаев трансформатор АТ-3 мощностью 125 МВА заменят 200 МВА.

«Поскольку объемы потребления электроэнергии растут с каждым годом, прилагаются усилия по вводу дополнительных мощностей оборудования», — отметили в Минэнерго.

Средства на выполнение работ на основании утвержденного плана выделит ОАО «НЭС Кыргызстана».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290269/
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