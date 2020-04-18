Уволенный главврач Ала-Букинской больницы комиссию из Бишкека угостил бараном

Уволенный главный врач Ала-Букинской больницы членов специальной комиссии из Бишкека угостил бараном. Об этом во время прямого эфира коменданта Джалал-Абадской области сообщили зараженные медики района.

По их словам, пять сотрудников больницы заразились из-за халатности главврача.

«Решение министерства уволить его было правильным. Мы узнали, что он зарезал барана и угостил членов комиссии, которые ведут проверку по заражению медиков. Бывший главврач таким образом пытается вернуться к своей работе. Мы еще никак не можем получить результаты наших анализов», — заявили медики.

Кроме этого, медики Ала-Буки пожаловались на питание в больнице.

«Мы не знаем, кто дает информацию от имени медиков, поэтому просим вас открыто от своего имени обратиться к нам. По поводу питания, по нашей информации медицинский персонал хорошо кормят. Если в других местах на питание одного больного тратится 210 сомов, то в Ала-Буке 370 сомов. Знаю, что аким сам контролирует питание зараженных врачей», — сообщил заместитель главы областного медицинского штаба в области Урматбек Буржуев.