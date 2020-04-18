Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прокомментировал лишение независимых СМИ в Кыргызстане аккредитации для работы во время действия режима чрезвычайного положения. Свою позицию Арлем Дезир опубликовал в Twitter.
По его словам, журналисты должны иметь возможность сообщать и работать во время пандемии без неоправданных ограничений. Он отметил — проблема сохранилась, несмотря на четкие инструкции аппарата президента устранить ее.
Отметим, что с 30 марта 2020 года медиасообщество Кыргызстана требует от коменданта Бишкека установить особый порядок аккредитации журналистов на территории, где введено чрезвычайное положение, и порядок их работы, как того требует Закон «О чрезвычайном положении».
Напомним, что президент Сооронбай Жээнбеков подписал указы о продлении режима ЧП на территории Бишкека и Оша, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Джалал-Абада и Сузакского района Джалал-Абадской области до 30 апреля, а также о введении режима ЧП в Нарыне и Ат-Башинском районе Нарынской области. Жогорку Кенеш их утвердил 15 апреля на пленарном заседании.