Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прокомментировал лишение независимых СМИ в Кыргызстане аккредитации для работы во время действия режима чрезвычайного положения. Свою позицию Арлем Дезир опубликовал в Twitter.

Concerned by the continued accreditation problem faced by journalists in #Kyrgyzstan, despite a clear instruction by the President's Office to rectify it. Journalists should be able to report and work during the pandemic without undue limitations. @rferl @Begaim @MediaKg — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) April 17, 2020

По его словам, журналисты должны иметь возможность сообщать и работать во время пандемии без неоправданных ограничений. Он отметил — проблема сохранилась, несмотря на четкие инструкции аппарата президента устранить ее.

Отметим, что с 30 марта 2020 года медиасообщество Кыргызстана требует от коменданта Бишкека установить особый порядок аккредитации журналистов на территории, где введено чрезвычайное положение, и порядок их работы, как того требует Закон «О чрезвычайном положении».

Напомним, что президент Сооронбай Жээнбеков подписал указы о продлении режима ЧП на территории Бишкека и Оша, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Джалал-Абада и Сузакского района Джалал-Абадской области до 30 апреля, а также о введении режима ЧП в Нарыне и Ат-Башинском районе Нарынской области. Жогорку Кенеш их утвердил 15 апреля на пленарном заседании.