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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Лишение СМИ аккредитации во время ЧП — неоправданное ограничение

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир прокомментировал лишение независимых СМИ в Кыргызстане аккредитации для работы во время действия режима чрезвычайного положения. Свою позицию Арлем Дезир опубликовал в Twitter

По его словам, журналисты должны иметь возможность сообщать и работать во время пандемии без неоправданных ограничений.  Он отметил  проблема сохранилась, несмотря на четкие инструкции аппарата президента устранить ее.

Отметим, что с 30 марта 2020 года медиасообщество Кыргызстана требует от коменданта Бишкека установить особый порядок аккредитации журналистов на территории, где введено чрезвычайное положение, и порядок их работы, как того требует Закон «О чрезвычайном положении».

Напомним, что президент Сооронбай Жээнбеков подписал указы о продлении режима ЧП на территории Бишкека и Оша, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Джалал-Абада и Сузакского района Джалал-Абадской области до 30 апреля, а также о введении режима ЧП в Нарыне и Ат-Башинском районе Нарынской области. Жогорку Кенеш их утвердил 15 апреля на пленарном заседании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150470/
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