Режим ЧП в Кыргызстане. Журналистам все-таки обещают выдать аккредитацию

Аппарат президента рекомендовал республиканскому штабу и комендатурам пересмотреть формат работы со СМИ в части их аккредитации на период чрезвычайного положения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

При этом журналистов просят соблюдать повышенные меры безопасности и не рисковать своим здоровьем.

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В то же время в аппарате президента считают, что онлайн-брифинги штаба, комендатур и представителей задействованных государственных органов показали свою эффективность во время режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Отметим, что с 30 марта 2020 года медиасообщество Кыргызстана требует от коменданта Бишкека установить особый порядок аккредитации журналистов на территории, где введено чрезвычайное положение, и порядок их работы, как того требует Закон «О чрезвычайном положении».

Напомним, что сегодня президент Сооронбай Жээнбеков подписал указы о продлении режима ЧП на территории Бишкека и Оша, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Джалал-Абада и Сузакского района Джалал-Абадской области до 30 апреля, а также о введении режима ЧП в Нарыне и Ат-Башинском районе Нарынской области.