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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Нариман Тюлеев подарит квартиру в центре Бишкека отличившемуся медику

Бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев подарит однокомнатную квартиру в центре столицы одному из особо отличившихся в этот нелегкий период медиков. Видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Он обратился к медикам и поблагодарил их за то, что сегодня они находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. «В знак благодарности я выделяю однокомнатную квартиру в центре Бишкека с ремонтом, в абсолютно новом доме для особо отличившихся работников медицины в это тяжелое время. И хотел бы обратиться к нашим строителям, уважаемые коллеги, давайте поможем», — сказал бывший столичный градоначальник.

Нариман Тюлеев не уточнил, каким образом он выберет того самого врача, который получит жилье в центре Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150338/
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