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Общество

Депутат попросил перевести Эмильбека Кимсанова в отдельную камеру СИЗО

Депутат парламента Зиядин Жамалдинов попросил ГСИН перевести экс-сотрудника Государственной таможенной службы Эмильбека Кимсанова, подозреваемого в избиении сына бывшего министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева, в отдельную камеру СИЗО. Об этом он заявил накануне на заседании.

Заместитель председателя ГСИН Айваз Кадыров не смог ответить, подвергался ли Кимсанов избиению.

«Его родственники беспокоятся. Надо разместить его в отдельную камеру. Сам Эмильбек Кимсанов обратился в Генеральную прокуратуру, рассмотрите это письмо», — обратился нардеп к руководству госслужбы.

Напомним, что бывший сотрудник Таможенной службы Эмильбек Кимсанов и чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу подозреваются в избиении сына Молдомусы Конгантиева. Потерпевший отказался от претензий к обидчику, но разбирательство не прекратили. Брат Эмильбека Кимсанова Эмирбек распространил видеообращение, где заявил, что его семье угрожает опасность со стороны семьи Райымбека Матраимова. Однако не привел каких-либо фактов и доказательств.

В феврале 2020 года бывшего таможенника уже арестовывали, потом отпустили, и он сбежал из страны. Его нашли в Санкт-Петербурге и экстрадировали в КР. Но в Генпрокуратуре заявили, что экстрадиционного материала не получили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150256/
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