В Ошской области скрывающие коронавирус люди будут лечиться за свой счет

В Ошской области лица, скрывающие коронавирус, будут лечиться за свой счет. Об этом на пресс-конференции сообщил комендант Ноокатского, Кара-Суйского районов и города Оша Малик Нурдинов.

По его словам, медики неоднократно предупреждали и просили людей провериться на заболевание.

«Сейчас служба по противодействию экстремизму и терроризму проводит работу среди тех, кто придерживается разной религиозной идеологии. Если среди них выявят больных коронавирусом, их помесят в обсервацию, но там они будут лечиться за свой счет. Если кто-то специально скрывал коронавирус, в отношении него возбудят уголовное дело. Во-первых, это опасно для самого заразившегося или контактирующего, во-вторых, опасно для окружающих, и, в-третьих, это может плохо кончиться», — сказал Малик Нурдинов.

В Кыргызстане зарегистрировано 449 случаев коронавируса, 98 — у медицинских работников. Омбудсмен признал, что врачи боятся открыто говорить о проблемах в системе здравоохранения.