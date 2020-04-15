15:09
USD 78.89
EUR 86.17
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Ошской области скрывающие коронавирус люди будут лечиться за свой счет

В Ошской области лица, скрывающие коронавирус, будут лечиться за свой счет. Об этом на пресс-конференции сообщил комендант Ноокатского, Кара-Суйского районов и города Оша Малик Нурдинов.

По его словам, медики неоднократно предупреждали и просили людей провериться на заболевание.

«Сейчас служба по противодействию экстремизму и терроризму проводит работу среди тех, кто придерживается разной религиозной идеологии. Если среди них выявят больных коронавирусом, их помесят в обсервацию, но там они будут лечиться за свой счет. Если кто-то специально скрывал коронавирус, в отношении него возбудят уголовное дело. Во-первых, это опасно для самого заразившегося или контактирующего, во-вторых, опасно для окружающих, и, в-третьих, это может плохо кончиться», — сказал Малик Нурдинов.

В Кыргызстане зарегистрировано 449 случаев коронавируса, 98 — у медицинских работников. Омбудсмен признал, что врачи боятся открыто говорить о проблемах в системе здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150201/
просмотров: 1098
Версия для печати
Материалы по теме
Минздрав намерен призвать 300 военнообязанных врачей
Часть анализов кыргызстанцев Минздрав направляет в Новосибирск для перепроверки
Карантин не соблюдают. В ЖК предлагают изолировать всех с подозрением на вирус
С подозрением на коронавирус кыргызстанцы к врачу обращаются анонимно. Стыдятся
Больше всего зараженных коронавирусом медиков в Бишкеке — 33
Омбудсмен прокомментировал скандальное видео, где девушка ругается с патрульными
Подследственные и заключенные на нарушения в режиме ЧП не жалуются
Сотрудники Министерства здравоохранения просят создать обсервацию для них
Омбудсмен: Медики в Кыргызстане боятся открыто говорить о проблемах
В Нарынскую область медикам отправили две партии гуманитарной помощи
Популярные новости
Новые случаи заражения коронавирусом выявили у&nbsp;находящихся в&nbsp;обсервации Новые случаи заражения коронавирусом выявили у находящихся в обсервации
В&nbsp;Кыргызстане число контактных лиц превысило 6&nbsp;тысяч человек В Кыргызстане число контактных лиц превысило 6 тысяч человек
Оскорбление патруля в&nbsp;Бишкеке: девушка водворена в&nbsp;СИЗО-1&nbsp;на 15&nbsp;суток Оскорбление патруля в Бишкеке: девушка водворена в СИЗО-1 на 15 суток
Запущена система мониторинга находящихся на&nbsp;домашнем карантине Запущена система мониторинга находящихся на домашнем карантине
Бизнес
Наш организм&nbsp;&mdash; наша крепость: как повысить иммунитет с&nbsp;помощью питания Наш организм — наша крепость: как повысить иммунитет с помощью питания
Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на&nbsp;юге и&nbsp;в&nbsp;Бишкеке Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на юге и в Бишкеке
Приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; скачали более 1&nbsp;миллиона раз! Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!
Цена на&nbsp;газ в&nbsp;апреле не&nbsp;изменится. &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлевает тарифы марта Цена на газ в апреле не изменится. «Газпром Кыргызстан» продлевает тарифы марта
15 апреля, среда
15:03
Минздрав намерен призвать 300 военнообязанных врачей Минздрав намерен призвать 300 военнообязанных врачей
14:52
В Бишкеке женщина застряла в решетке на первом этаже, МЧС подумало — самоубийца
14:46
Часть анализов кыргызстанцев Минздрав направляет в Новосибирск для перепроверки
14:18
В городе Ош запретили продавать спиртные напитки
13:58
В Ошской области скрывающие коронавирус люди будут лечиться за свой счет