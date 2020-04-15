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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав признал, что не смог выявить контактирующих с больными коронавирусом

Минздрав усилил работу над выявлением лиц, контактирующих с больными коронавирусом. Об этом на пресс-конференции заявил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

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Чиновник признал, что из-за нехватки тест-систем и реагентов ведомство не смогло вовремя выявить контактирующих с больными коронавирусом.

«На сегодня 78 человек выздоровели. Медики делают все, чтобы вылечить и остальных пациентов. Вчера из Бишкека в город Ош и Ноокатский район приехали дополнительные бригады медиков. В их числе доктор медицинских наук Айнура Кутманова и реаниматологи. Мы также усилили работу над тем, чтобы инфекция не распространялась дальше», — сказал Мадамин Каратаев.

В Кыргызстане зарегистрировано 449 случаев коронавируса, 98 — у медицинских работников. Омбудсмен признал, что врачи боятся открыто говорить о проблемах в системе здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150195/
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