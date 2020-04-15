В Нарынскую область медикам отправили две партии гуманитарной помощи

В медучреждения Нарынской области отправили две партии гуманитарной помощи. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, медики получили новые защитные костюмы и необходимый инвентарь для работы с коронавирусными больными.

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«В Нарынской области зарегистрирована вспышка коронавируса. Выявилось много контактировавших с коронавирусными больными. Медики проводят лечение, мы постоянно на связи с ними. Две партии гумпомощи были отправлены в регион, в частности в Ат-Башинский и Джумгальский районы, а также в город Нарын. Кроме того, мы туда откомандировали четырех медиков. Сейчас собираем дополнительную группу медиков, чтобы отправить туда», — сказал Нурболот Усенбаев.

На сегодня в стране зарегистрировано 449 случаев коронавируса. На территории Нарына и Ат-Башинского района введен режим чрезвычайного положения.