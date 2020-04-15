С зараженными коронавирусом работает психолог. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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Он отметил, что зачастую психологическая поддержка требуется и самим врачам. Некоторые медработники, как отметил чиновник, впадают в депрессию. «Тогда мы приглашаем психолога. Люди держатся», — отметил Нурболот Усенбаев.

В Кыргызстане зарегистрировано 449 случаев коронавируса, 98 из них — у медицинских работников. Отметим, в Кыргызстане заболеваемость медиков COVID-19 — одна из самых высоких в мире, только за последние сутки из 19 новых случаев заражения — 15 у врачей.

