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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

С зараженными коронавирусом работает психолог

С зараженными коронавирусом работает психолог. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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Он отметил, что зачастую психологическая поддержка требуется и самим врачам. Некоторые медработники, как отметил чиновник, впадают в депрессию. «Тогда мы приглашаем психолога. Люди держатся», — отметил Нурболот Усенбаев.

В Кыргызстане зарегистрировано 449 случаев коронавируса, 98 из них — у медицинских работников. Отметим, в Кыргызстане заболеваемость медиков COVID-19 — одна из самых высоких в мире, только за последние сутки из 19 новых случаев заражения — 15 у врачей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150162/
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