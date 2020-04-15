12:06
USD 78.89
EUR 86.17
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Минздраве на коронавирус проверили около 100 человек

В Минздраве обследуют всех сотрудников на наличие коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Читайте по теме
Врач из штаба, заболевшая коронавирусом: ни один чиновник меня не поддержал

По его словам, после того как выяснилось, что в ведомстве коронавирусом заболели двое сотрудников, Минздрав начал обследование всех контактных лиц.

«Кого можно было, мы отправили домой, чтобы они дистанционно работали. После того как выяснилось, что сотрудница Минздрава и милиционер заразились, мы обследовали около 100 человек. К сожалению, у нас нет возможности всех отправить домой», — сказал Нурболот Усенбаев.

В Кыргызстане зарегистрировано 449 случаев коронавируса, 98 из них — медицинские работники. Отметим, в Кыргызстане заболеваемость медиков COVID-19 — одна из самых высоких в мире.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150156/
просмотров: 456
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудники Министерства здравоохранения просят создать обсервацию для них
В Минздраве выявлен сотрудник, зараженный коронавирусом
В парламенте требуют привлечь к ответственности экс-министра здравоохранения
Благодаря гумпомощи медиков Кыргызстана обеспечили средствами защиты
Зараженные коронавирусом медики: некоторые кашляют с кровью
Тендер на приобретение химиопрепаратов проведет Минздрав
Врачам, задействованным в борьбе с коронавирусом в КР, начали доплачивать
В Бишкеке врачей никто не отправляет в отпуск без содержания
В Кыргызстане выявили еще 42 случая коронавируса. И вновь среди них медики
Горячая линия Минздрава: У многих паническое настроение из-за коронавируса
Популярные новости
Новые случаи заражения коронавирусом выявили у&nbsp;находящихся в&nbsp;обсервации Новые случаи заражения коронавирусом выявили у находящихся в обсервации
В&nbsp;Кыргызстане число контактных лиц превысило 6&nbsp;тысяч человек В Кыргызстане число контактных лиц превысило 6 тысяч человек
Оскорбление патруля в&nbsp;Бишкеке: девушка водворена в&nbsp;СИЗО-1&nbsp;на 15&nbsp;суток Оскорбление патруля в Бишкеке: девушка водворена в СИЗО-1 на 15 суток
Запущена система мониторинга находящихся на&nbsp;домашнем карантине Запущена система мониторинга находящихся на домашнем карантине
Бизнес
Наш организм&nbsp;&mdash; наша крепость: как повысить иммунитет с&nbsp;помощью питания Наш организм — наша крепость: как повысить иммунитет с помощью питания
Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на&nbsp;юге и&nbsp;в&nbsp;Бишкеке Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на юге и в Бишкеке
Приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; скачали более 1&nbsp;миллиона раз! Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!
Цена на&nbsp;газ в&nbsp;апреле не&nbsp;изменится. &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлевает тарифы марта Цена на газ в апреле не изменится. «Газпром Кыргызстан» продлевает тарифы марта
15 апреля, среда
12:04
Эмильбек Кимсанов отказался встречаться с представителями омбудсмена Эмильбек Кимсанов отказался встречаться с представителя...
12:00
Подследственные и заключенные на нарушения в режиме ЧП не жалуются
12:00
Экономика в условиях режима ЧП. Темир Сариев о том, как выходить из ситуации
11:58
Сотрудники Министерства здравоохранения просят создать обсервацию для них
11:53
В Нарыне ввели режим ЧП по просьбе местных властей и населения