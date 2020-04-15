В Минздраве на коронавирус проверили около 100 человек

В Минздраве обследуют всех сотрудников на наличие коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, после того как выяснилось, что в ведомстве коронавирусом заболели двое сотрудников, Минздрав начал обследование всех контактных лиц.

«Кого можно было, мы отправили домой, чтобы они дистанционно работали. После того как выяснилось, что сотрудница Минздрава и милиционер заразились, мы обследовали около 100 человек. К сожалению, у нас нет возможности всех отправить домой», — сказал Нурболот Усенбаев.

В Кыргызстане зарегистрировано 449 случаев коронавируса, 98 из них — медицинские работники. Отметим, в Кыргызстане заболеваемость медиков COVID-19 — одна из самых высоких в мире.