Более 9 тонн помощи раздали муниципальные службы Бишкека нуждающимся

Городские службы продолжают оказывать помощь нуждающимся бишкекчанам. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По ее данным, команда муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» совместно со столичными строительными компаниями и организациями приобрели почти 9 тонн продуктов.
Масло, сахар, рис, крупу и макароны получат горожане, которые нуждаются в помощи больше всего согласно спискам МТУ, районных штабов.
В мэрии подчеркнули, чтобы охватить максимальное количество нуждающихся, малоимущих, многодетных семей, ЛОВЗ и пенсионеров, помощь оказывается точечно по спискам и заявкам.
Службы ЖКХ также собрали денежные средства на покупку более 2 тысяч продуктовых наборов для нуждающихся семей.
В мэрии добавили, что по линии управления соцзащиты и районных штабов каждый день доставляется около тысячи корзин продуктов, не считая помощи от благотворительных фондов и местных сообществ.
Напомним, что оставить заявку на получение помощи бишкекчане могут в оперативных штабах:
- Первомайский район — 0312661537, 0702493993, 0990644410;
- Ленинский район — 0312656920, 0551184328;
- Свердловский район — 0312360707, 0703906116, 0705641833;
- Октябрьский район — 0312576550, 0555401681, 0709812324;
- волонтерский штаб мэрии — 0551573989.