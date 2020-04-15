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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Более 9 тонн помощи раздали муниципальные службы Бишкека нуждающимся

Городские службы продолжают оказывать помощь нуждающимся бишкекчанам. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, команда муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» совместно со столичными строительными компаниями и организациями приобрели почти 9 тонн продуктов.

Масло, сахар, рис, крупу и макароны получат горожане, которые нуждаются в помощи больше всего согласно спискам МТУ, районных штабов.

В мэрии подчеркнули, чтобы охватить максимальное количество нуждающихся, малоимущих, многодетных семей, ЛОВЗ и пенсионеров, помощь оказывается точечно по спискам и заявкам.

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Службы ЖКХ также собрали денежные средства на покупку более 2 тысяч продуктовых наборов для нуждающихся семей. 

В мэрии добавили, что по линии управления соцзащиты и районных штабов каждый день доставляется около тысячи корзин продуктов, не считая помощи от благотворительных фондов и местных сообществ.

Напомним, что оставить заявку на получение помощи бишкекчане могут в оперативных штабах:

  • Первомайский район — 0312661537, 0702493993, 0990644410;
  • Ленинский район — 0312656920, 0551184328;
  • Свердловский район — 0312360707, 0703906116, 0705641833;
  • Октябрьский район — 0312576550, 0555401681, 0709812324;
  • волонтерский штаб мэрии — 0551573989.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150149/
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