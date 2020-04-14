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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ВОЗ: Пандемия коронавируса в мире еще не достигла пика, вакцины пока нет

Ситуация с распространением коронавируса в некоторых странах начала улучшаться, однако своего пика пандемия в мире не достигла. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис на брифинге в Женеве.

По ее словам, 90 процентов всех новых случаев заражения приходится на страны Европы и США.

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«В Европе наблюдается смешанная картина. В некоторых государствах — Италии и Испании — идет небольшое снижение числа заболевших, а Великобритании и Турции оно продолжает увеличиваться», — сказала она.

Маргарет Харрис отметила, что самой крупной в мире на данный момент является вспышка коронавируса COVID-19 в США.

«Ни одна страна не похожа на другую. Мы всегда говорили о том, что то, что происходит в стране, зависит от ее жителей. Мы знаем, что надо сделать — тестировать, изолировать, выявлять контакты, изолировать их, защищать медработников. Но мы не можем предсказать, каким образом все будет развиваться в одной или другой стране», — сообщила представитель ВОЗ.

Кроме того, она отметила, что вакцину от коронавируса вряд ли удастся сделать в ближайшие 12 месяцев.

«Нужно удостовериться, что вакцина не имеет не только немедленного [негативного] воздействия и побочных эффектов, но и долгосрочного», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150115/
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