В 2020 году в титульном списке по капитальному ремонту дорог Бишкекасфальтсервиса заложено 29 улиц. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, сейчас сотрудники муниципального предприятия ремонтируют улицы Тулебердиева и Кокчетавскую.

Фото 24.kg. Список улиц предоставлен мэрией Бишкека

В этом году муниципалитет планировал начать строительство дорог по второй фазе проекта реконструкции и ремонта дорог Бишкека на средства китайского гранта. За два года намечено построить шесть мостов и отремонтировать 60 дорог общей протяженностью более 70 километров, причем половина улиц находится в жилых массивах. Но работы начнутся не ранее завершения карантина.