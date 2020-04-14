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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

В Бишкеке продолжают капитальный ремонт дорог. В списке — 29 улиц

В 2020 году в титульном списке по капитальному ремонту дорог Бишкекасфальтсервиса заложено 29 улиц. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. 

По ее данным, сейчас сотрудники муниципального предприятия ремонтируют улицы Тулебердиева и Кокчетавскую.

24.kg
Фото 24.kg. Список улиц предоставлен мэрией Бишкека

В этом году муниципалитет планировал начать строительство дорог по второй фазе проекта реконструкции и ремонта дорог Бишкека на средства китайского гранта. За два года намечено построить шесть мостов и отремонтировать 60 дорог общей протяженностью более 70 километров, причем половина улиц находится в жилых массивах. Но работы начнутся не ранее завершения карантина
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150113/
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