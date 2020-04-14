19:20
USD 78.25
EUR 85.58
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Китайские врачи проконсультируют кыргызских коллег по лечению коронавируса

Из Китая приедут 15 врачей для обмена опытом по лечению коронавирусной инфекции. Об этом на совместном заседании двух комитетов Жогорку Кенеша сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

По ее словам, прибытие медиков ожидается в ближайшее время.

«Точную дату не могу сказать, это надо уточнить у МИД. Но уже есть ответ, что Китай готов нам направить 15 специалистов», — сообщила Аида Исмаилова. 

На сегодня в стране 430 случаев заражения коронавирусом, в том числе 79 медиков. Девять человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150112/
просмотров: 672
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 13,5 миллиона сомов поступило на счет для помощи нуждающимся
На кыргызско-таджикской границе выставлены дополнительные отряды. Для чего?
В ЕАЭС отменят таможенные сборы в рамках борьбы с пандемией коронавируса
Депутат Жогорку Кенеша предлагает продлить режим ЧП до конца Орозо
Казахстан категорически против пропуска кыргызстанцев, застрявших в Соль-Илецке
ЕАЭС нужны зеленые коридоры для доставки товаров в кризисных ситуациях
В Минздраве утверждают, что средств защиты в Баткенском районе достаточно
Коронавирус в Кыргызстане. В реанимации остаются три медицинских работника
Врач из штаба, заболевшая коронавирусом: ни один чиновник меня не поддержал
Скандал девушки с патрулем: такие публикации сотрудниками милиции незаконны
Популярные новости
Новые случаи заражения коронавирусом выявили у&nbsp;находящихся в&nbsp;обсервации Новые случаи заражения коронавирусом выявили у находящихся в обсервации
В&nbsp;Кыргызстане число контактных лиц превысило 6&nbsp;тысяч человек В Кыргызстане число контактных лиц превысило 6 тысяч человек
В&nbsp;Кыргызстане выявили еще 18&nbsp;случаев коронавируса В Кыргызстане выявили еще 18 случаев коронавируса
Запущена система мониторинга находящихся на&nbsp;домашнем карантине Запущена система мониторинга находящихся на домашнем карантине
Бизнес
Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на&nbsp;юге и&nbsp;в&nbsp;Бишкеке Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на юге и в Бишкеке
Приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; скачали более 1&nbsp;миллиона раз! Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!
Цена на&nbsp;газ в&nbsp;апреле не&nbsp;изменится. &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлевает тарифы марта Цена на газ в апреле не изменится. «Газпром Кыргызстан» продлевает тарифы марта
Акция &laquo;MEGA для студентов&raquo;. Бесплатно для всех учащихся! Акция «MEGA для студентов». Бесплатно для всех учащихся!
14 апреля, вторник
19:05
Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на юге и в Бишкеке Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врач...
19:01
Цифра дня. 13,5 миллиона сомов поступило на счет для помощи нуждающимся
18:40
На кыргызско-таджикской границе выставлены дополнительные отряды. Для чего?
18:20
Китайские врачи проконсультируют кыргызских коллег по лечению коронавируса
18:04
В Казахстане продлили режим чрезвычайного положения до 1 мая