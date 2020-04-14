Китайские врачи проконсультируют кыргызских коллег по лечению коронавируса

Из Китая приедут 15 врачей для обмена опытом по лечению коронавирусной инфекции. Об этом на совместном заседании двух комитетов Жогорку Кенеша сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

По ее словам, прибытие медиков ожидается в ближайшее время.

«Точную дату не могу сказать, это надо уточнить у МИД. Но уже есть ответ, что Китай готов нам направить 15 специалистов», — сообщила Аида Исмаилова.

На сегодня в стране 430 случаев заражения коронавирусом, в том числе 79 медиков. Девять человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации.