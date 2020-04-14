Цифра дня. 13,5 миллиона сомов поступило на счет для помощи нуждающимся

На депозитный счет при Министерстве труда и социального развития Кыргызстана поступило 13 миллионов 503 тысячи 152 сома. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, для обеспечения продуктами питания лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, мэрии Бишкека перечислено 792 тысячи 500 сомов, аппарату полномочного представителя правительства в Чуйской области — 3 миллиона 587 тысяч 496 сомов.

Остаток средств составляет 9 миллионов 123 тысячи 156 сомов.

В ведомстве добавили, что распределение средств происходит комиссионно.