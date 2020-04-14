Глава ВОЗ назвал условия для снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус назвал условия, при которых страны могут снимать ограничительные меры, введенные ранее из-за коронавируса. Об этом он заявил на пресс-конференции в штаб-квартире организации, сообщает издание «РБК».

По его словам, власти должны удостовериться в том, что держат под контролем ситуацию с заболеваемостью и передачей вируса от человека к человеку. Система здравоохранения должна быть способна обнаруживать, тестировать, изолировать и лечить каждый случай заболевания коронавирусом.

Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что необходимо минимизировать риск вспышки коронавируса в медицинских учреждениях, а также принять превентивные меры в отношении мест общего пользования, которые людям нужно посещать, например, рабочих мест и школ.

По его данным, вирус распространяется «быстрее, чем замедляется».

«В связи с этим ограничительные меры должны сниматься медленно, и этот процесс должен контролироваться. Это не должно произойти за один раз», — сказал Тедрос Аданом Гебреисус.