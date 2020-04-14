Число контактных лиц с зараженными коронавирусом составило 7 тысяч человек

Число контактных лиц с зараженными коронавирусом составило 7 тысяч 100 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его данным, контакты родственников и близких с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 — 1 тысяча 417, другие контакты — 5 тысяч 683.

В обсервации по стране находятся 974 человека.

«Всего с 5 апреля на исследование поступило 27 тысяч 13 образцов крови, из них 26 тысяч 147 исследованы. За прошедшие сутки проверили 1 тысячу 19 анализов», — сказал чиновник.