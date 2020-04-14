Число заболевших коронавирусом в мире за сутки выросло на 70 тысяч человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 70 тысяч 91. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
На сегодня случаи заболевания вирусом зафиксированы у 1 миллиона 920 тысяч 618 человек. Больше всего зараженных в США (582 тысячи 607), Испании (170 тысяч 99), Италии (159 тысяч 516), Франции (137 тысяч 877), Германии (130 тысяч 72) и Великобритании (89 тысяч 571).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.
На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, достигло почти 450 тысяч, за сутки показатель вырос на 18 тысяч 320 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 430 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 тысячу 91, Узбекистане — 998, России — 18 тысяч 328. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань.
- Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.