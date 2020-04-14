Число заболевших коронавирусом в мире за сутки выросло на 70 тысяч человек

За последние сутки число людей, которые заразились новым коронавирусом, выросло на 70 тысяч 91. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

На сегодня случаи заболевания вирусом зафиксированы у 1 миллиона 920 тысяч 618 человек. Больше всего зараженных в США (582 тысячи 607), Испании (170 тысяч 99), Италии (159 тысяч 516), Франции (137 тысяч 877), Германии (130 тысяч 72) и Великобритании (89 тысяч 571).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 185 странах мира.

На сегодня число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, достигло почти 450 тысяч, за сутки показатель вырос на 18 тысяч 320 человек.

После заражения коронавирусом скончались 119 тысяч 687 человек (рост на 5 тысяч 442 за сутки). В том числе в Италии умерли 20 тысяч 465 человек, Испании — 17 тысяч 756, Франции — 14 тысяч 967.

В Кыргызстане зарегистрировали 430 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 тысячу 91, Узбекистане — 998, России — 18 тысяч 328. Все эти государства закрыли границы, чтобы не допустить распространения вируса. Из стран Центральной Азии вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань.