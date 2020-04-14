В Кыргызстане от коронавируса вылечились еще четыре человека. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
По его данным, пациенты выписаны из больницы в Джалал-Абадской области.
«У всех последние анализы показали отрицательный результат. На сегодня всего вылечился 71 человек», — отметил Нурболот Усенбаев.
В больницах лечение от коронавирусной инфекции продолжают 354 человека, из них 9 находятся в реанимации.
На сегодня в стране 430 подтвержденных фактов коронавируса.