Минздрав решил привлечь к тестированию на коронавирус частные лаборатории

Мы ведем переговоры с частными лабораториями, чтобы решить вопрос о тестировании граждан на коронавирус. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, сейчас тестирование проводят девять лабораторий, в том числе три мобильные, которые занимаются экспресс-тестированием.

«Перед Минздравом стоит задача протестировать как можно большее число граждан для своевременного выявления заболевания. Мы сейчас обсуждаем это с частными лабораториями. Вопрос будет решен», — заключил Нурболот Усенбаев.

На сегодня в Кыргызстане подтверждены 419 случаев заражения коронавирусом.