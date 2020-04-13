В Кыргызстане 79 медиков заразились коронавирусом. Трое в тяжелом состоянии

По последним данным, еще 16 медиков заразились коронавирусной инфекцией. На сегодня общее число заболевших составило 79 медицинских работников. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

«По всем случаям заражения проводится расследование. Из новых выявленных случаев — 9 в Бишкеке, Ошской области — 4, Оше — 2, Баткенской области — 1», — сказал Нурболот Усенбаев.

По данным Минздрава, трое медиков находятся в тяжелом состоянии.

В Кыргызстане зарегистрировано 419 случаев заражения коронавирусом.