Тендер на приобретение химиопрепаратов проведет Минздрав

Тендер на приобретение химиопрепаратов для детского отделения Национального центра онкологии и гематологии будет проведен в ближайшее время. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, сейчас в отделении в наличии имеются циклофосфан, аспарагиназа, ритуксимаб, карбоплатин, иринотекан, этопозид, цисплатин, филграстим, меркаптопурин, винкристин.

«Ифосфамид, дактиномицин, даунорубицин были закуплены через ФВТ (Фонд высоких технологий), тендер прошел в декабре 2019 года. Из-за закрытия границ поставка задерживается. Всего была заявка на 13 наименований, из них прошло 6, по остальным позициям не было предложений от фармкомпаний», — отметили в ведомстве.

В Минздраве рассказали, что из необходимых препаратов отсутствуют метотрексат, циторабин, адриабластин, ифосфамид, урометоксан.

«Ведутся переговоры со спонсорами, ожидается поступление в течение недели. А также составлена заявка по химиопрепаратам для участия в тендере, который планируется провести в ближайшее время», — отметили в ведомстве.

Напомним, общественный фонд «Помогать легко» сообщил, что пациентам необходимы дорогостоящие препараты для химиотерапии.