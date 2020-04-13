09:49
USD 77.80
EUR 85.13
RUB 1.05
Общество

Тендер на приобретение химиопрепаратов проведет Минздрав

Тендер на приобретение химиопрепаратов для детского отделения Национального центра онкологии и гематологии будет проведен в ближайшее время. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, сейчас в отделении в наличии имеются циклофосфан, аспарагиназа, ритуксимаб, карбоплатин, иринотекан, этопозид, цисплатин, филграстим, меркаптопурин, винкристин.

«Ифосфамид, дактиномицин, даунорубицин были закуплены через ФВТ (Фонд высоких технологий), тендер прошел в декабре 2019 года. Из-за закрытия границ поставка задерживается. Всего была заявка на 13 наименований, из них прошло 6, по остальным позициям не было предложений от фармкомпаний», — отметили в ведомстве.

В Минздраве рассказали, что из необходимых препаратов отсутствуют метотрексат, циторабин, адриабластин, ифосфамид, урометоксан.

«Ведутся переговоры со спонсорами, ожидается поступление в течение недели. А также составлена заявка по химиопрепаратам для участия в тендере, который планируется провести в ближайшее время», — отметили в ведомстве.

Напомним, общественный фонд «Помогать легко» сообщил, что пациентам необходимы дорогостоящие препараты для химиотерапии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149916/
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
Врачам, задействованным в борьбе с коронавирусом в КР, начали доплачивать
В Бишкеке врачей никто не отправляет в отпуск без содержания
В Кыргызстане выявили еще 42 случая коронавируса. И вновь среди них медики
Горячая линия Минздрава: У многих паническое настроение из-за коронавируса
Глава Минздрава против обсервации: это условия для распространения коронавируса
В Кыргызстане двое зараженных коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии
Минздрав объяснил, почему частным лабораториям нельзя тестировать на коронавирус
Коронавирус в Кыргызстане. Минздрав отменил плановые операции
Коронавирус в Кыргызстане. Три пациента находятся в тяжелом состоянии
Врачей заставляют покупать необходимые медицинские принадлежности за свой счет
Популярные новости
Новые случаи заражения коронавирусом выявили у&nbsp;находящихся в&nbsp;обсервации Новые случаи заражения коронавирусом выявили у находящихся в обсервации
В&nbsp;Кыргызстане число контактных лиц превысило 6&nbsp;тысяч человек В Кыргызстане число контактных лиц превысило 6 тысяч человек
В&nbsp;Кыргызстане выявили еще 18&nbsp;случаев коронавируса В Кыргызстане выявили еще 18 случаев коронавируса
Чолпон Джакупова: В&nbsp;стране взрывоопасная общественно-политическая обстановка Чолпон Джакупова: В стране взрывоопасная общественно-политическая обстановка
Бизнес
Изменения в&nbsp;работе ЦОНов компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Изменения в работе ЦОНов компании «Газпром Кыргызстан»
Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в&nbsp;период&nbsp;ЧП Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в период ЧП
Берегите свои вклады вместе с&nbsp;Dos Credobank со&nbsp;ставкой до&nbsp;12&nbsp;процентов годовых Берегите свои вклады вместе с Dos Credobank со ставкой до 12 процентов годовых
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от&nbsp;О! Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
13 апреля, понедельник
09:07
Бишкекчанин просит спилить аварийные деревья Бишкекчанин просит спилить аварийные деревья
09:05
Минздраву передали средства защиты на $200 тысяч
09:01
Минфин: Правительство привлекает не просто льготные кредиты, но и гранты
08:58
В Джалал-Абаде осужденный пытался покончить с собой. Суд назначил экспертизу
08:46
Тендер на приобретение химиопрепаратов проведет Минздрав
12 апреля, воскресенье
21:26
Apple и Google будут следить за контактами зараженных коронавирусом