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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Пандемия коронавируса. Смотрите глобальный гала-концерт в поддержку врачей

В рамках поддержки работников здравоохранения, ведущих борьбу с пандемией COVID-19, в прямом эфире мировых телеканалов 18 апреля пройдет глобальный гала-концерт под лозунгом «Единый мир: дома вместе». Инициатива поддержать медиков, находящихся сейчас на передовой в борьбе с новым заболеванием, принадлежит Международной правозащитной организации Global Citizen и Всемирной организации здравоохранения.

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В ходе концерта можно будет узнать и о личном опыте врачей, медсестер и семей из различных стран мира.

«Онлайн-трансляцию можно посмотреть на каналах компаний ABC, NBC, ViacomCBS, iHeartMedia и на платформах канадской компании Bell Media.

В воскресенье, 19 апреля, канал BBC One покажет эту программу на все страны мира. В гала-концерте примут участие такие звезды, как Леди Гага, Андреа Бочелли, Билли Айлиш, Элтон Джон, Кит Урбан, Лиззо, Пол Маккартни, Стив Уандер и многие другие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149915/
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