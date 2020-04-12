В Джалал-Абаде задержана девушка после критики работы мэрии города

Задержана жительница города Джалал-Абада, которая нецензурно критиковала работу городской администрации. Об этом сообщила пресс-служба коменданта города и Сузакского района.

По их данным, сегодня 24-летняя автор видео доставлена в УВД города. Видеофакт с ее заявлением зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное разбирательство по статье 313 (Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды).

«Она признала, что поступила неправильно. Проводятся следственные мероприятия», — сообщили в УВД.

Девушку отпустили домой.

Отметим, 11 апреля в социальных сетях появилось видео, на котором девушка критикует мэрию города Джалал-Абада за то, что та не помогла ей.