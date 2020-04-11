18:13
USD 77.80
EUR 85.13
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке жители микрорайона просят «Зеленстрой» убрать обвалившиеся ветки

Один из жителей 4-го микрорайона в Бишкеке пожаловался на странице в Facebook на работу «Зеленстроя».

По его словам, во дворе дома № 46 в результате снегопада 9 апреля обвалились верхние крупные ветки деревьев. «Прошло уже три дня, номер 0770830006 перекидывает на номер 374701, который по техническим причинам не работает. В нашем доме много стариков, если понадобится скорая помощь, так они не смогут проехать. Я понимаю, карантин, но все-таки надо что-то делать. Самим не отпилить ветки, нужна спецтехника. «Зеленстрой» также на карантине?» — спрашивает пользователь.

В комментариях к публикации пользователи сообщили, что примерно такая же ситуация в 5-м и 6-м микрорайонах столицы. 

Ранее мэрия Бишкека заявляла, что из-за обильных осадков 9 апреля упали 69 деревьев, произошли 53 залома сучьев и более 200 мелких ветвей. Упавшие деревья задели 18 автомобилей. Муниципальные службы пообещали все устранить
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149836/
просмотров: 375
Версия для печати
Материалы по теме
Дерево упало на машину? В мэрии Бишкека рассказали, как получить компенсацию
Мэрия Бишкека продолжает устранять последствия вчерашнего снегопада
Сухое дерево из-за снега упало на машину. Бишкекчанка ранее просила его спилить
В Бишкеке в результате снегопада упало больше 60 деревьев
Снегопад в Бишкеке. Мэрия просит горожан вытащить одеяла и включить обогреватели
Зима вернулась. В Бишкеке деревья повалило прямо на автомобили
Кто виноват? На улице Каралаева в Бишкеке засохли деревья
В микрорайоне «Тунгуч» посадили пластиковые деревья. Жители недоумевают
Минтранс предупреждает: в случае снегопада горные дороги перекроют
На трассе Бишкек — Ош ограничили движение грузовиков из-за снегопада
Популярные новости
В&nbsp;правительстве Кыргызстана пока не&nbsp;знают, будет&nbsp;ли продлен режим&nbsp;ЧП В правительстве Кыргызстана пока не знают, будет ли продлен режим ЧП
Потерпите. Комендант Бишкека просит оставаться в&nbsp;самоизоляции еще две недели Потерпите. Комендант Бишкека просит оставаться в самоизоляции еще две недели
В&nbsp;Кыргызстане число контактных лиц превысило 6&nbsp;тысяч человек В Кыргызстане число контактных лиц превысило 6 тысяч человек
Первое уголовное дело за&nbsp;скрытие коронавируса возбуждено в&nbsp;городе&nbsp;Ош Первое уголовное дело за скрытие коронавируса возбуждено в городе Ош
Бизнес
Изменения в&nbsp;работе ЦОНов компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Изменения в работе ЦОНов компании «Газпром Кыргызстан»
Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в&nbsp;период&nbsp;ЧП Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в период ЧП
Берегите свои вклады вместе с&nbsp;Dos Credobank со&nbsp;ставкой до&nbsp;12&nbsp;процентов годовых Берегите свои вклады вместе с Dos Credobank со ставкой до 12 процентов годовых
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от&nbsp;О! Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
11 апреля, суббота
18:02
Граждане Кыргызстана, застрявшие в Таиланде, просят власти о помощи Граждане Кыргызстана, застрявшие в Таиланде, просят вла...
17:12
Минфин призвал госучреждения Кыргызстана пересмотреть свои расходы
17:07
Как падал и поднимался сом, пока мы сидим в карантине
17:03
В Бишкеке жители микрорайона просят «Зеленстрой» убрать обвалившиеся ветки
16:43
Потери бюджета Кыргызстана до конца года превысят 30 миллиардов сомов