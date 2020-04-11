В Бишкеке жители микрорайона просят «Зеленстрой» убрать обвалившиеся ветки

Один из жителей 4-го микрорайона в Бишкеке пожаловался на странице в Facebook на работу «Зеленстроя».

По его словам, во дворе дома № 46 в результате снегопада 9 апреля обвалились верхние крупные ветки деревьев. «Прошло уже три дня, номер 0770830006 перекидывает на номер 374701, который по техническим причинам не работает. В нашем доме много стариков, если понадобится скорая помощь, так они не смогут проехать. Я понимаю, карантин, но все-таки надо что-то делать. Самим не отпилить ветки, нужна спецтехника. «Зеленстрой» также на карантине?» — спрашивает пользователь.

В комментариях к публикации пользователи сообщили, что примерно такая же ситуация в 5-м и 6-м микрорайонах столицы.

Ранее мэрия Бишкека заявляла, что из-за обильных осадков 9 апреля упали 69 деревьев, произошли 53 залома сучьев и более 200 мелких ветвей. Упавшие деревья задели 18 автомобилей. Муниципальные службы пообещали все устранить.