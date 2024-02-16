Кыргызстанцам рекомендовали не ездить в Казахстан и Россию наземным транспортом

Ввиду ухудшения погодных условий Министерство иностранных дел рекомендует кыргызстанцам временно воздержаться от поездок в Казахстан, а также в Россию по автомобильным путям сообщения.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в Казахстане введено ограничение движения транспорта на 100 участках автодорог республиканского значения в 16 областях. Трассы закрыты в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Улытауской областях.

МИД совместно с соответствующим структурным подразделением МЧС отслеживает ситуацию с нашими соотечественниками.