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Общество

Кыргызстанцам рекомендовали не ездить в Казахстан и Россию наземным транспортом

Ввиду ухудшения погодных условий Министерство иностранных дел рекомендует кыргызстанцам временно воздержаться от поездок в Казахстан, а также в Россию по автомобильным путям сообщения.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в Казахстане введено ограничение движения транспорта на 100 участках автодорог республиканского значения в 16 областях. Трассы закрыты в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Улытауской областях.

МИД совместно с соответствующим структурным подразделением МЧС отслеживает ситуацию с нашими соотечественниками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286947/
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