Автодорогу Ала-Бука — Жаны-Базар — Кировка расчистили после лавины и открыли проезд в одну полосу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Ранее сообщалось, что на 101-102-м километрах автодороги сошла лавина объемом 2 тысячи 350 кубометров. Проезд транспорта закрыли.

Напомним, 16 февраля в связи с погодными условиями и для очистки автодорог от снега и лавины временно закрыли проезд на перевале Чапчыма трассы Ала-Бука — Жаны-Базар — Кировка и на трассе Красная горка — Ак-Таш.