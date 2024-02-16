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Общество

Снегопад в Бишкеке. «Тазалык» приступил к очистке дорог

В связи с понижением температуры воздуха муниципальное предприятие «Тазалык» перешло на усиленный и круглосуточный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, с 11.00 сотрудники предприятия начали посыпку дорог солью.

«44 единицы специальной техники готовы к уборке и посыпке дорог. На базе предприятия имеется 584 тонны технической соли. В случае необходимости рядом с остановочными пунктами имеются специальные бочки с технической солью», — сказали в муниципалитете.

В мэрии просят обращаться с вопросами и замечаниями по уборке снега по номерам: 1850 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии на номер 0554182185 (WhatsApp).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286935/
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