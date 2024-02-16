На трассе Бишкек — Алматы временно остановили движение транспорта. Об этом сообщили в управлении информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

По его данным, пункты пропуска на кыргызско-казахском участке госграницы функционируют в штатном режиме. Однако в связи с временным ухудшением погодных условий на территории Казахстана и закрытием перевала Кордай временно приостановлено движение транспортных средств по международной трассе Бишкек — Алматы.

Погранслужба рекомендует водителям планировать поездки и маршруты движения с учетом погодных условий, а также быть готовыми к продолжительным стоянкам на различных участках дороги, запастись предметами первой необходимости (продуктами питания, теплыми вещами, водой, горюче-смазочными материалами).