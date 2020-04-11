В Министерстве сельского хозяйства появилась горячая линия

В Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана появилась горячая линия. Об этом заявил сегодня на брифинге глава ведомства Эркинбек Чодуев.

По его словам, по всем вопросам сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации можно обращаться по телефону 0701881008. «Во всех областях есть координаторы, в том числе и штаб при министерстве, которые сотрудничают с комендатурами, чтобы наши фермеры могли вовремя завершить весенние полевые работы», — сказал Эркинбек Чодуев.

Он добавил, что продолжается выдача льготных кредитов в рамках программы «Финансирование сельского хозяйства — 8». «Уже выдано займов на сумму 525 миллионов сомов через ОАО «Айыл Банк», ОАО «РСК Банк». Отмечу, что банки работают и фермеры могут обращаться для получения кредитов», — сообщил Эркинбек Чодуев.

В КР на сегодня 339 подтвержденных фактов коронавируса. Пять человек умерли, 44 выздоровели.