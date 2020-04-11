16:42
USD 77.80
EUR 85.13
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Министерстве сельского хозяйства появилась горячая линия

В Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана появилась горячая линия. Об этом заявил сегодня на брифинге глава ведомства Эркинбек Чодуев.

По его словам, по всем вопросам сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации можно обращаться по телефону 0701881008. «Во всех областях есть координаторы, в том числе и штаб при министерстве, которые сотрудничают с комендатурами, чтобы наши фермеры могли вовремя завершить  весенние полевые работы», — сказал Эркинбек Чодуев.

Он добавил, что продолжается выдача льготных кредитов в рамках программы «Финансирование сельского хозяйства — 8». «Уже выдано займов на сумму 525 миллионов сомов через ОАО «Айыл Банк», ОАО «РСК Банк». Отмечу, что банки работают и фермеры могут обращаться для получения кредитов», — сообщил Эркинбек Чодуев.

В КР на сегодня 339 подтвержденных фактов коронавируса. Пять человек умерли, 44 выздоровели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149832/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Великобритания продлила визы кыргызстанцам
В Кыргызстане посадят пшеницы на 5 тысяч гектаров больше, чем в 2018-м
Решение о введении послаблений при ЧП можно принимать после прогноза Минздрава
Надо решать, как смягчить режим ЧП, чтобы окончательно не убить экономику
В Бишкеке на постоянной основе работают пять пунктов обсервации
Клара Сооронкулова: Правительство не контролирует соблюдение режима ЧП
Жогорку Кенеш рассмотрит вопрос о режиме ЧП 15 апреля
Режим ЧП нужно отменить. Феликс Кулов объяснил почему
В Кыргызстане в обсервации находятся 1 тысяча 119 человек
В Кыргызстане на наличие COVID-19 за сутки исследовали 1 тысячу 415 образцов
Популярные новости
В&nbsp;правительстве Кыргызстана пока не&nbsp;знают, будет&nbsp;ли продлен режим&nbsp;ЧП В правительстве Кыргызстана пока не знают, будет ли продлен режим ЧП
Потерпите. Комендант Бишкека просит оставаться в&nbsp;самоизоляции еще две недели Потерпите. Комендант Бишкека просит оставаться в самоизоляции еще две недели
Первое уголовное дело за&nbsp;скрытие коронавируса возбуждено в&nbsp;городе&nbsp;Ош Первое уголовное дело за скрытие коронавируса возбуждено в городе Ош
В&nbsp;Кыргызстане выявили еще 18&nbsp;случаев коронавируса В Кыргызстане выявили еще 18 случаев коронавируса
Бизнес
Изменения в&nbsp;работе ЦОНов компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Изменения в работе ЦОНов компании «Газпром Кыргызстан»
Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в&nbsp;период&nbsp;ЧП Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в период ЧП
Берегите свои вклады вместе с&nbsp;Dos Credobank со&nbsp;ставкой до&nbsp;12&nbsp;процентов годовых Берегите свои вклады вместе с Dos Credobank со ставкой до 12 процентов годовых
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от&nbsp;О! Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
11 апреля, суббота
16:40
Пандемия коронавируса. Великобритания продлила визы кыргызстанцам Пандемия коронавируса. Великобритания продлила визы кыр...
16:09
В Кыргызстане фермерам выдано 556,5 миллиона сомов кредита
16:05
В Министерстве сельского хозяйства появилась горячая линия
15:54
Какие телеуроки для школьников запланированы на ближайшие дни. Расписание
15:38
В Кыргызстане посадят пшеницы на 5 тысяч гектаров больше, чем в 2018-м