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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Надо решать, как смягчить режим ЧП, чтобы окончательно не убить экономику

«Нужно найти способ, как смягчить режим ЧП, чтобы окончательно не убить экономику», — заявил 24.kg лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

По его словам, отменять полностью чрезвычайное положение можно только тогда, когда пандемия пойдет на спад.

«Все зависит от ситуации. Правительство и комендант совместно должны найти решение экономических проблем, определить особо важные предприятия и обеспечить их работу. Разумеется, с соблюдением безопасности для сотрудников и других людей. Думаю, такие решения существуют. Следует также определить особый режим для общественного транспорта. Пока неизвестно, какой масштаб приобретет коронавирус в Кыргызстане, нам важно сохранить здоровье граждан и одновременно жизнеспособность экономической системы. Да, наше государство никогда не жило в таких условиях и не обеспечивало такое ЧП, поэтому так много проблем. После 15 апреля кабмин и парламент должны решить, как смягчить режим, в отношении кого и каким образом», — считает Омурбек Текебаев.

Экономика не должна окончательно и невосполнимо погибнуть.

Омурбек Текебаев

Накануне в Казахстане власти объявили о сохранении чрезвычайного положения до 30 апреля. В Кыргызстане срок действия ЧП истекает 15 апреля.

На сегодня в стране 339 подтвержденных фактов коронавируса, 51 из них — медики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149814/
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