Неделя-24. Пока коронавирус держит нас взаперти, депутаты грезят референдумом

Кыргызстан, как и весь остальной мир, продолжает борьбу с пандемией коронавируса. Десятки тысяч людей вынуждены сидеть по домам в карантине, но зараза продолжает собирать жертвы. В Кыргызстане число заболевших достигло 339 человек. К сожалению, есть и умершие — пятеро. Но не может не радовать и то, что многие уже вылечились от коронавируса — 44 человека.

В это время своей жизнью вел себя и сом. Он то дешевел по отношению к доллару, то опять начал дорожать. В итоге к концу недели курс продажи доллара вернулся к отметке 78 сомов. Всего за неделю национальная валюта отыграла у американской 8 сомов. Чтобы сгладить резкие скачки на валютном рынке, Национальный банк провел интервенцию.

Фото из интернета. Последствия снегопада в Бишкеке

На Бишкек обрушилась зима. На один день, конечно, но бед успела натворить. По данным мэрии, в городе под тяжестью мокрого снега упало больше 60 деревьев, произошло 40 заломов крупных веток и сучьев. Падали в основном карагачи, тополя, клены и акации. Не повезло и многим автолюбителям, которые оставили свои машины под деревьями.

О чем еще, кроме коронавируса и связанных с ним событий, писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Референдум. Зачем и почему опасно менять Конституцию

Фото из интернета. Тамерлан Ибраимов

Законотворческая инициатива депутата Курманкула Зулушева вызвала широкую общественную полемику. У автора есть сторонники, их, конечно, мало. Гораздо больше экспертов выступили против референдума по изменению формы правления в стране. Директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов тоже решил высказать свою точку зрения. Подробнее в его авторском материале «Три причины не менять Конституцию по версии Тамерлана Ибраимова».

Юристы разнесли в пух и прах инициативу члена фракции «Республика — Ата Журт» Курманкула Зулушева о назначении референдума по изменению формы правления. Но отказываться от скандального законопроекта автор не торопится. Как и пояснять, чем его не устраивает парламентская республика и почему именно сейчас, когда Кыргызстан, как и весь мир, борется с пандемией коронавируса, он вдруг озаботился моделью государственного управления. Об этом в материале Дарьи Подольской «Зачем Кыргызстану возвращать президентскую форму правления и что это изменит».

Вирус, доказавший беспомощность чиновников

Фото из интернета. Здание правительства Кыргызстана в Бишкеке

В интервью Bloomberg американский экономист Нассим Талеб заявил, что пандемия коронавируса была предсказуема, поэтому правительствам, демонстрирующим низкий уровень подготовки к ней, нет оправдания. Это спорное утверждение, потому что ни один аналитический центр во всем мире не спрогнозировал ее. С другой стороны, большинство государств действительно имели достаточный временной люфт для максимальной мобилизации своих ресурсов. Кыргызстан не стал исключением. Об этом в материале «Коронавирус в Кыргызстане. Ошибки правительства, которые нам дорого обойдутся».

Коронавирус породил новые виды мошенничества

Российские СМИ сообщают о новых методах, которые применяют мошенники в связи с пандемией коронавируса. Правоохранительные органы Кыргызстана пока таких случаев не фиксировали, однако в век глобализации обмен новыми методами происходит мгновенно. Поэтому, как отмечают эксперты, находясь на самоизоляции, стоит проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также предупредить пожилых родственников. Подробнее об этом в материале «Карантин в Бишкеке. Пять видов мошенничества: как не стать их жертвой».

Зараженные коронавирусом врачи. Как их пытаются сделать виновными

Фото из интернета. Чиновники оставили медиков один на один с коронавирусом

На сегодня в Кыргызстане коронавирусом заразился 51 медик. Чиновники правительства поспешили возложить вину на самих врачей. Одна из врачей-инфекционистов с 10-летним стажем, тоже заразившаяся коронавирусом, на условиях анонимности рассказала 24.kg о состоянии коллег и о том, как их лечат.

Как правильно подготовиться к выходу из карантина

Большая часть кыргызстанцев вынужденно сидит дома из-за карантина для недопущения распространения коронавируса. Клинический психолог Вероника Терехова рассказала 24.kg, как с пользой перенести изоляцию и выйти из карантина психически здоровым человеком.

Как онлайн-учеба стала испытанием на прочность

Фото пресс-службы Министерства образования. Так выглядит идеальное дистанционное обучение

С 8 апреля во всех школах страны началась четвертая четверть. Дети теперь учатся дистанционно. Что обещало Министерство образования и что на деле получили ученики и родители, разбиралась корреспондент 24.kg. Подробнее в материале Татьяны Кудрявцевой «Дистанционное обучение в Кыргызстане. Ожидание и реальность».

Не успели в Кыргызстане приступить к дистанционному обучению в школах, как чиновники Министерства образования и науки заявили, что учитывать четвертую четверть при подведении годовых оценок не будут. Часть учителей встретила решение с негодованием и задается вопросом: к чему тогда вся эта формальность? Журналисты 24.kg разбирались в ситуации. Подробнее в материале «Дистанционное обучение. Как чиновники отбивают мотивацию детей и педагогов».

15 граммов мяса на семью. Как чиновники помогают малоимущим

Фото из интернета. Раздача гуманитарной помощи

Правительство Кыргызстана признает проблемы, которые возникли в связи с проникновением коронавируса в республику, что повлекло за собой приостановку работы практически всех сегментов экономики. Нам регулярно рассказывают, какую гуманитарную помощь оказывают и будут оказывать малоимущим семьям.

Корреспондент 24.kg подсчитал предоставленные республиканским штабом цифры и проанализировал, кому, как и на сколько хватает заявленной помощи.

Сколько семья тратит денег на продукты

Несмотря на введенные в государстве ограничения, редакция 24.kg продолжает свой проект «Продуктовая корзина». Мы продолжаем отслеживать еженедельно, как изменяются в эти непростые для всех нас дни цены на определенные и жизненно важные продукты.

Спортивные судьбы: к нам из Африки, а наши — в Лондон

Фото из личного архива Дэниела Тэго

Отечественный футболист родом из далекой Ганы Дэниел Тэго впервые приехал в Кыргызстан в 2008 году. И вот уже 13 лет его сердце принадлежит нашей стране. В интервью 24.kg футболист рассказал о том, как попал в нашу республику и как его приняла КР.

Бишкекчанин Болотбек уулу Санжар занимается бразильским джиу-джитсу. В сентябре 2019-го уехал в Лондон и с тех пор выиграл семь турниров подряд. Стал чемпионом Англии, заключил контракт со спортивной академией. Имеет несколько вариантов развития карьеры. Какие кыргызские песни его вдохновляют, почему он отказался от одной из медалей и чем помогли ему встретившиеся в Лондоне земляки, 21-летний борец рассказал в интервью 24.kg.