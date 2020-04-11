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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП нужно отменить. Феликс Кулов объяснил почему

Общественный деятель Феликс Кулов объяснил 24.kg, почему в Кыргызстане надо отменить режим чрезвычайного положения.

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По его словам, следует восстановить режим чрезвычайной ситуации. «При ЧС определенные ограничения сохраняются, но отменяется комендантский час. Однако это вовсе не означает, что все должны гулять, сидеть до утра в кафе и клубах. Нет и еще раз нет. Никаких увеселительных мероприятий и массовых гуляний. В случае нарушений — штрафные санкции. На предприятиях тоже все обязаны носить маски, проводить дезинфекцию помещений. Эти же меры относятся и к общественному транспорту, маршруткам. Во всех магазинах должны быть санитайзеры, и люди в обязательном порядке, прежде чем пройти за покупками, должны обработать руки. То есть все эти нормы должны быть подробно расписаны, опубликованы, поскольку только в этом случае они приобретут реальную юридическую силу», — пояснил Феликс Кулов.

Режим ЧП можно оставить только в тех районах, где растет ежесуточно число зараженных и где не удается купировать коронавирус.

Феликс Кулов

Накануне в Казахстане власти объявили о сохранении чрезвычайного положения до 30 апреля. В соседнем государстве срок действия ЧП истекает 15 апреля, как и в Кыргызстане.

В нашей республике на сегодня 339 подтвержденных фактов коронавируса. Пять человек умерли, 44 выздоровели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149786/
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