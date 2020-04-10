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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Посол Великобритании в Кыргызстане присоединился к акции #изоизоляция

Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт присоединился к акции, запущенной в социальных сетях #изоизоляция

На своей странице в Instagram он выложил портрет летчика Исхакова, выполненный художником Александром Игнатьевым, и свое фото, где он попытался воссоздать образ

Напомним, принять участие во флешмобе может любой желающий. Нужно выбрать любую известную классическую или современную картину и воспроизвести ее сюжет в реальности только с помощью подручных средств, а затем выложить оригинал и свою фотоверсию в специальное сообщество или у себя на странице с хештегами #изоизоляция либо #covidclassics.

Уточняется, что этот флешмоб запустил Музей Гетти 25 марта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149776/
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