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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Бесплатные онлайн-консультации психологов для врачей открыли в Кыргызстане

В Кыргызстане для медиков, которые работают на передовой в борьбе с коронавирусом, организованы бесплатные онлайн-консультации психологов и психотерапевтов. Об этом сообщается на сайте центра Recovery.

с сайта Recovery.kg
Фото с сайта Recovery.kg. Психотерапевты оказывают бесплатные услуги онлайн

Получить психологическую поддержку могут врачи, медсестры и санитарки, которые работают с COVID-19. В центре готовы бесплатно оказать свои услуги и волонтерам, участвующим в организации различных видов помощи населению.

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Обратиться за бесплатной поддержкой могут и граждане, у кого возникают проблемы в семье, с детьми и супругами на фоне карантина.

Напомним, в Кыргызстане коронавирус подтвердили у 39 медиков. Всего в Кыргызстане на сегодня 298 подтвержденных фактов коронавируса. Пять человек умерли, 39 выздоровели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149762/
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