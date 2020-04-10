На спецсчет по борьбе с коронавирусом мэрии Бишкека поступило 2,7 миллиона сомов

На спецсчет мэрии Бишкека по борьбе с распространением коронавирусной инфекции поступило более 2,7 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По ее данным, финансовую помощь городу оказали неравнодушные горожане, предприниматели, общественные и политические деятели, сотрудники мэрии Бишкека.
«Средства будут направлены на приобретение необходимых средств, защитных костюмов, очков, перчаток, шприцов, антисептиков и других дезинфицирующих средств, а также на обеспечение продовольственной безопасности», — отметили в муниципалитете.
В мэрии добавили, что решение по использованию средств со спецсчета будет принято коллегиально.
Специальный счет: 4402061213012249
ИНН: 01710199610068
БИК: 440001
Код платежа: 14411100.
Подробная информация: 0777119771, 075500177.
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