На спецсчет по борьбе с коронавирусом мэрии Бишкека поступило 2,7 миллиона сомов

На спецсчет мэрии Бишкека по борьбе с распространением коронавирусной инфекции поступило более 2,7 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, финансовую помощь городу оказали неравнодушные горожане, предприниматели, общественные и политические деятели, сотрудники мэрии Бишкека.

«Средства будут направлены на приобретение необходимых средств, защитных костюмов, очков, перчаток, шприцов, антисептиков и других дезинфицирующих средств, а также на обеспечение продовольственной безопасности», — отметили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что решение по использованию средств со спецсчета будет принято коллегиально.

Специальный счет: 4402061213012249

ИНН: 01710199610068

БИК: 440001

Код платежа: 14411100.

Подробная информация: 0777119771, 075500177.

В Кыргызстане на сегодня 298 подтвержденных фактов коронавируса, 39 из них – медики. Пять человек умерли, 39 выздоровели.