Куда пойдут деньги от «красивых» номеров: кабмин меняет правила

Кабинет министров внес изменения в постановление, регулирующее порядок использования средств бюджетных учреждений, аккумулируемых на специальных и депозитных счетах в системе Единого казначейского счета.

Согласно принятому решению, перечень источников поступлений и направлений использования средств дополнен новыми позициями. В частности, в приложение к положению включен отдельный пункт, предусматривающий зачисление средств на развитие гражданской авиации. Также уточнен порядок учета поступлений от пробирования и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов — соответствующие нормы вводятся в действие с 29 сентября 2025 года.

Изменениями расширен перечень органов и ведомств, участвующих в администрировании отдельных поступлений, а также уточнены используемые сокращения. Кроме того, документ дополнен новой главой, в которой закреплены виды средств, зачисляемых на специальные счета, в том числе по линии архитектурно-строительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, водных ресурсов и ирригации.

Отдельно в постановлении прописан порядок учета средств, получаемых от продажи государственных регистрационных номерных знаков с особым сочетанием цифр и букв, именных номерных знаков, разрешений на тонировку боковых стекол передних дверей автомобилей, а также от реализации использованных и аннулированных номерных знаков. Эти нормы будут применяться в период с 1 января по 31 декабря 2026 года.

В кабмине отмечают, что изменения направлены на уточнение и систематизацию бюджетных потоков в рамках Единого казначейского счета и повышение прозрачности их администрирования.

Постановление вступает в силу через семь дней.
