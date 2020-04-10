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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Япония подарила Кыргызстану четыре машины скорой помощи

В рамках грантовой программы правительства Японии «Корни травы и человеческая безопасность» общественному фонду «Спасение в горах» переданы машины скорой помощи. Об этом сообщили в посольстве Японии.

Отмечается, что техника передана в рамках проекта по предоставлению машин скорой помощи для Кыргызской Республики на общую сумму $96 тысяч 171.

«Две из предоставленных машин скорой помощи будут использованы общественным фондом «Спасение в горах» в Бишкеке, Караколе и Оше (посезонно). Еще две передадут в пользование Кеминскому и Ак-Суйскому районным центрам семейной медицины», — заметили в посольстве.

В дипмиссии сказали, что официальную церемонию передачи машин планируется провести после стабилизации эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149713/
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