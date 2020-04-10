Карантин в Бишкеке. Пять видов мошенничества: как не стать их жертвой

Российские СМИ сообщают о новых методах, которые применяют мошенники в связи с пандемией коронавируса. Они проникают к пожилым людям под видом дезинфекторов, предлагают приобрести «чудо-пилюли» для профилактики или лечения коронавируса.

Правоохранительные органы Кыргызстана пока таких случаев не фиксировали, но в век глобализации обмен новыми методами происходит мгновенно. Поэтому, как отмечают эксперты, находясь на самоизоляции, стоит проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также предупредить пожилых родственников. Как правило, многие злоумышленники стараются обмануть именно людей старшего поколения, потому что они более доверчивы.

1 Откройте, дезинфекция! Откройте, дезинфекция!

Просто так в квартиру дезинфектор не придет. По сообщению бишкекского Центра госсанэпиднадзора, они не дезинфицируют подъезды, квартиры по заказу горожан. Эту работу проводят только в случае обнаружения там очага распространения вируса строго по поступившему сигналу от соответствующих органов.

Жителей о такой работе предупреждают заранее.

Однако частные компании могут провести дезинфекцию подъездов, квартир и домов. Но опять же по предварительному заказу/заявке. И зачастую услуга платная. При этом составляется договор с представителями домовых или квартальных комитетов, ТСЖ.

2 К вам из соцзащиты К вам из соцзащиты

Еще один вид мошенничества — когда в квартиру проникают под видом социальных работников. Неизвестные злоумышленники интересуются состоянием здоровья и материальным положением одиноких инвалидов и граждан пожилого возраста. В мэрии столицы просят горожан быть более внимательными и не открывать дверь незнакомцам.

Социальные работники не приходят без предупреждения.

Чтобы они навестили пожилого человека или с ограниченными возможностями здоровья, необходимо подать заявление в районное управление социального развития по месту жительства.

После этого заявителю сообщат фамилию и имя соцработника, который будет его навещать.

Открывать дверь нужно только известному вам социальному работнику, а не каждому, кто им представился. Перед тем, как пустить незнакомца, проверьте его удостоверение.

3 Проверка счетчика Проверка счетчика

Еще один из излюбленных способов мошенников войти в доверие — представиться сотрудниками коммунальных служб. Под предлогом проверки счетчика, газового оборудования, труб они пытаются попасть в дома.

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Самое главное, о чем нужно помнить, — любые работники коммунальных служб крайне редко приходят домой без предупреждения: либо их вызывают сами жители, либо проводят плановые или аварийные работы. Как правило, о таких мероприятиях жителей извещают заранее, размещают объявления на информационных стендах дома, в подъезде.

В любом случае, прежде чем пустить в дом, удостоверьтесь, что это действительно сотрудники сферы ЖКХ.

Позвоните домкому или в коммунальную службу, сотрудником которой представляется человек.

Убедитесь, что перед вами не мошенники.

4 Лекарство для профилактики коронавируса Лекарство для профилактики коронавируса

В Сети можно встретить объявления с предложением купить вакцину от коронавируса или лекарство для его профилактики.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рекомендованных средств ни для профилактики, ни для лечения пока нет.

Но главное правило, прежде чем покупать любой препарат, — проконсультируйтесь с врачом. Также можно обратиться на горячую линию Минздрава 118.

5 Информационная (не)безопасность Информационная (не)безопасность

Новые возможности в сложившейся ситуации увидели и киберпреступники. Недавно Госкомитет информационных технологий и связи Кыргызстана предупредил об увеличившемся объеме кибератак по всему миру.

Пользуясь страхами и опасениями людей, уязвимостью компаний и служб в связи с пандемией, злоумышленники с возросшей частотой атакуют информационные системы государственных служб, граждан и компаний.

Некоторые из новых Android-приложений, которые отслеживают распространение вируса, заражены вредоносными программами, такими как «Троянские кони» или «Вымогатели».

Наблюдается и рост мошеннических действий в интернете, таких как спам-компании, использование доменных имен, связанных с COVID-19, фишинговые кампании и другие.

Специалисты в области IT-безопасности рекомендуют использовать имеющиеся инструменты защиты, такие как антивирусные программы, а также быть бдительнее.