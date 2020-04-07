Оказались не готовы. «Штаб помощи» не справляется с приемом заявок

В «Штаб помощи» поступило более 210 тысяч обращений. Об этом на брифинге сообщил министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров.

Он отметил, что от кыргызстанцев поступает много нареканий на работу горячей линии штаба 1227.

«Мы признаем, что, к сожалению, оказались не готовы. Сегодня звонки принимает 10 операторов. Совместно с ГКИТиС запущен сайт 1227.tunduk.kg, где также можно оставлять заявку, она сразу будет поступать в общую базу», — сказал Улукбек Кочкоров.

По его словам, среди обращающихся за помощью есть и обеспеченные семьи. Чиновник попросил их не отвлекать сотрудников.

Улукбек Кочкоров добавил, что на спецсчет ведомства поступило более 6,64 миллиона сомов. «Комиссия по распределению помощи приняла решение об оказании помощи 11,9 тысячи семей, в основном проживающих в прилегающих новостройках. 2,5 тысячи из них будут обеспечены через соответствующие службы мэрии, остальные — через МСУ Чуйской области», — уточнил он.

«Уже создана автоматизированная система, которая позволит учитывать всю оказываемую помощь, она будет сортировать, кто получил, а кто нет», — заключил министр.