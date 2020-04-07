15:17
USD 84.87
EUR 91.60
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Оказались не готовы. «Штаб помощи» не справляется с приемом заявок

В «Штаб помощи» поступило более 210 тысяч обращений. Об этом на брифинге сообщил министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров.

Он отметил, что от кыргызстанцев поступает много нареканий на работу горячей линии штаба 1227.

«Мы признаем, что, к сожалению, оказались не готовы. Сегодня звонки принимает 10 операторов. Совместно с ГКИТиС запущен сайт 1227.tunduk.kg, где также можно оставлять заявку, она сразу будет поступать в общую базу», — сказал Улукбек Кочкоров.

По его словам, среди обращающихся за помощью есть и обеспеченные семьи. Чиновник попросил их не отвлекать сотрудников.

Улукбек Кочкоров добавил, что на спецсчет ведомства поступило более 6,64 миллиона сомов. «Комиссия по распределению помощи приняла решение об оказании помощи 11,9 тысячи семей, в основном проживающих в прилегающих новостройках. 2,5 тысячи из них будут обеспечены через соответствующие службы мэрии, остальные — через МСУ Чуйской области», — уточнил он.

«Уже создана автоматизированная система, которая позволит учитывать всю оказываемую помощь, она будет сортировать, кто получил, а кто нет», — заключил министр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149435/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Адвокаты просят комендантов выдать им пропуска для оказания юридической помощи
Министр труда и социального развития рассказал, кто получит пособия
В Кыргызстане от коронавируса вылечились еще 13 человек
Первое уголовное дело за скрытие коронавируса возбуждено в городе Ош
Более 30,5 тысячи кыргызстанцев получат трехмесячную продовольственную помощь
Запомните препараты, которые не стоит принимать при лечении коронавируса
Заложники ситуации. Пассажиры Новосибирск — Бишкек требуют вернуть их домой
Ремонт дорог в Бишкеке по китайскому гранту начнется после завершения карантина
Мэрия Бишкека обещает поддержку бизнесу, но после завершения эпидемии
Гуманитарную помощь в Бишкеке получат более 50 тысяч семей
Популярные новости
Рассчитывать на&nbsp;худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по&nbsp;коронавирусу Рассчитывать на худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по коронавирусу
Выздоровевшие от&nbsp;коронавируса жалуются, что их&nbsp;не&nbsp;лечили Выздоровевшие от коронавируса жалуются, что их не лечили
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались еще два человека В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще два человека
Минздрав объясняет, почему за&nbsp;сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом Минздрав объясняет, почему за сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом
Бизнес
Показания газовых счетчиков продолжат принимать через онлайн-сервисы Показания газовых счетчиков продолжат принимать через онлайн-сервисы
Электронные маршрутные листы теперь доступны в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Электронные маршрутные листы теперь доступны в приложении «Мой О!»
Мобильный оператор&nbsp;О! запускает тариф &laquo;ОКУУЧУ&raquo; для онлайн-обучения школьников Мобильный оператор О! запускает тариф «ОКУУЧУ» для онлайн-обучения школьников
Дистанционное обучение с&nbsp;Beeline: обнуление трафика на&nbsp;всех тарифах Дистанционное обучение с Beeline: обнуление трафика на всех тарифах
7 апреля, вторник
15:14
Показания газовых счетчиков продолжат принимать через онлайн-сервисы Показания газовых счетчиков продолжат принимать через о...
15:10
Оказались не готовы. «Штаб помощи» не справляется с приемом заявок
15:01
На руднике «Кумтор» в 2019 году произвели более 18,6 тонны золота
15:00
Адвокаты просят комендантов выдать им пропуска для оказания юридической помощи
14:56
Министр труда и социального развития рассказал, кто получит пособия